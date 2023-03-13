AK Parti'den HÜDA PAR ziyareti sonrası ilk açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz , HÜDA PAR Genel Merkezini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Numan Kurtulmuş "Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek ideali etrafında buluşmak. Erdoğan'ı yeniden seçmek ve onunla birlikte olan partileri Parlamento'ya taşıyabilmektir. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz netleşecek. Sizlerle paylaşılacaktır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının satır başları şöyle: