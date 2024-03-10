Akşener Özel'in yanlış kişiyi tanıtmasına atıf yaptı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'de konuştu. Akşener, Bandırma Belediye Başkan adayı Orhan Can'ı yanına çağırdı. Ancak Can yerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez'e doğru yöneldi. Akşener, Özgür Özel'in yanlış kişinin elini tutmasına atıf yaparak "Özgür bey gibi ben de şaşırdım" dedi.



