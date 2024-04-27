Akşener, yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti!

Meral Akşener, yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.

Akşener, yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti!
Editör: Metehan Gül
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Meral Akşener, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi.

İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda aday olmayan Akşener, kurultayda 611 oyla yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi. Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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