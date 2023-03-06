Akşener'den Altılı Masa kararı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantısına katılacak. Açıklamayı, İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptı.
İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı toplantısına katılacağını duyurdu.
İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü duyurdu.
Zorlu, Genel Başkanı Akşener'in Millet İttifakı toplantısına katılacağını açıkladı.
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