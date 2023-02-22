Akşener'e yönelik sözleri gündem olmuştu: Okuyan CHP'den atıldı

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, katıldığı bir programda Meral Akşener'e yönelik sözleri gündeme oturmuştu. Elinde Meral Akşener'e ait belgeler olduğunu söyleyen Okuyan, "O masayı dağıttığı anda Sayın Meral Akşener hakkında çok ciddi belgeler ve dosyalar var. Konuşturtmasın beni" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeye İyi Parti'den tepki gelmişti.

BUGÜN CHP GENEL BAŞKANI SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE YARIM SAATİ AŞAN BİR SÜRE TBMM DE Kİ CHP GURUP ODASINDA GÖRÜŞTÜK.DEPREM VE SEÇİMLERİ ELE ALDIK. pic.twitter.com/p0wm9D2bbo — Yaşar Okuyan (@yasarokuyan) February 21, 2023

İyi Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan bu görüşmeye tepki göstererek, "Bu yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum ifadelerini kullanmıştı.

Bu Yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum. https://t.co/QJiRd5dqoX — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) February 22, 2023

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ise "Biz iktidarı neden eleştiriyoruz? İstifa etmesi gerekenleri terfi ettirdiği için, Hesap sorması gerekenlerin sırtını sıvazladığı için, Yalan üreten medyaya, iftira atanlara sahip çıktığı için. Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun!" ifadeleriyle tepkisini göstermişti.

Biz iktidarı neden eleştiriyoruz?



İstifa etmesi gerekenleri terfi ettirdiği için,



Hesap sorması gerekenlerin sırtını sıvazladığı için,



Yalan üreten medyaya, iftira atanlara sahip çıktığı için.



Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun! https://t.co/yYLurM6tcW — Ümit Özlale (@UmitOzlale) February 22, 2023

OKUYAN'IN CHP İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiğinin kesildiği belirtildi. Açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan’ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.