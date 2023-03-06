Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş önerisinin arkasından FETÖ çıktı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'ya İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmasını teklif etti. Akşener'in o teklifinin daha önce FETÖ'cü Savaş Genç tarafından dile getirildiği ortaya çıktı.

Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş önerisinin arkasından FETÖ çıktı
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Altılı Masa'dan İmamoğlu ve Yavaş sebebiyle ayrılan Akşener, bugün partisinin kurmaylarıyla bir araya geldi. İmamoğlu ve Yavaş'ın da katıldığı görüşmeler sonrası Akşener, iki başkanın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterilmesi önerisinde bulundu. O teklifin daha önce FETÖ'cü Savaş Genç tarafından dile getirildiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün Avrupa örgütlenmesinde aktif rol oynayan Savaş Genç, Youtube kanalında yaptığı bir konuşmnada Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş önerisini dile getirdi. Genç, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterilmesi gerektiğini savundu.

EMRE USLU DA DESTEK VERDİ

FETÖ'cü Emre Uslu da sosyal medya hesabı üzerinden Akşener'in önerisine destek verdi. Uslu, "Sonuçta Savaş Genç hocanın 2 yıldır söylediği yere geldiler, aklın yolunu buldular. Tebrikler Savaş hoca" ifadelerini kullandı.

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