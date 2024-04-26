Dünya Bankası'ndan "altın" tahmini! Rekor mu kıracak? Düşecek mi?

Dünya Bankası, altın için yeni rekorlara işaret etti. Emtia Piyasaları Görünümü Nisan 2024 raporu sayısını açıklayan Dünya Bankası, altının ortalama fiyatının 2025'te hafif bir düşüş yaşamadan önce 2024'te rekora ulaşabileceği tahmininde bulundu.

2023 ortasından bu yana Dünya Bankası'nın emtia fiyatları endeksinin temelde değişmediği belirtilerek, jeopolitik gerilimlerde daha fazla alevlenme olmayacağı varsayımıyla küresel emtia fiyatlarında bu yıl yüzde 3, 2025'te ise yüzde 4'lük düşüş öngörüldüğü bilgisi verildi.

Raporda, Orta Doğu'daki çatışma daha da tırmanırsa petrol arzındaki kesintilerin küresel enflasyonu yukarı çekebileceği ifade edildi.

Ilımlı bir arz kesintisinin fiyatı 92 dolara çıkarabileceği, daha ciddi bir aksamanın ise brent petrol fiyatını 100 doların üzerine yükselterek küresel enflasyonun neredeyse 1 puan artırmasına neden olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.