Kur Korumalı Mevduat'ın faturası 1 trilyonu geçti! Merkez Bankası'nın 2023 KKM zararı belli oldu

Merkez Bankası’nın 2023 yılı Kur Korumalı Mevduat zararı 833,4 milyar liraya ulaştı. 2 yıllık Kur Korumalı Mevduat yükü ise 1 trilyon 58 milyarı aştı.

Kur Korumalı Mevduat'ın faturası 1 trilyonu geçti! Merkez Bankası'nın 2023 KKM zararı belli oldu

Kur Korumalı Mevduatın faturası 1 trilyonu geçti. Merkez Bankası’nın 2023 yılı Kur Korumalı Mevduat zararı 833,4 milyar liraya ulaşarak, 818,2 milyar liralık dönem zararını dahi geçti.

2 yıllık Kur Korumalı Mevduat yükü 1 trilyon 58 milyar olarak kaydedildi.

Bankada parası olanlara ödenen bu tutar, Merkez Bankası’nın 30 Nisan’da yapılacak olağan genel kurulunda ilk kez açıklanacak.

Kur Korumalı Mevduat için Merkez Bankası’ndan 2022’de 72,8 milyar lira, bütçeden de toplam 152 milyar lira ödenmişti.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Merkez Bankası 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nda Kur Korumalı Mevduat hesabı sahiplerine 2023’te 833 milyar 420 milyon liralık ödeme yapıldığı bilgisi, 92’nci sayfadaki kâr/zarar tablosunun altında "dip not" olarak yer aldı.

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