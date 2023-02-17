Alparslan Arslan kimdir?

Hem Danıştay hem de Cumhuriyet Gazetesi saldırılarının faili olan Alparslan Arslan, cezaevinde intihar etti. Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Alparslan Arslan kendini asarak hayatına son verdi. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Arslan kurtarılamadı.

ALPARSLAN ARSLAN KİMDİR?

1977 yılında Bingöl'de dünyaya gelen Alparslan Arslan, Mustafa Yücel Özbilgin'in vefat ettiği üç kişinin de yaralandığı Danıştay saldırısının failiydi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Arslan, 2001'de avukatlık mesleğine başlamıştı.

MAHKEMEDEKİ SÖZLERİ

Mahkeme duruşmalarındaki sözleriyle dikkat çeken Alparslan Arslan, hakimle konuşmasında 'Durumum iyi değil konuşamıyorum beyinsel problemlerim var konuşamıyorum hastayım yemin ederim hastayım deli demeyelim de akılsal problemlerim had safhada' gibi cümleler kullanmıştı.