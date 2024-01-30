Bahçeli'den 2015 seçimlerine ilişkin çarpıcı açıklama! "Başbakanlık makamı bize teklif edildi"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Ahmet Davutoğlu'na sert sözlerle yüklenen Bahçeli, 2015 seçimlerinde kendisine başbakanlık teklif edildiğini de söyledi. Bahçeli, "Doğrudur, 7 Haziran 2015 seçiminden sonra Başbakanlık makamı hem doğrudan hem de dolaylı olarak bize teklif edildi." dedikten sonra sözlerine şu şekilde devam etti:

- Ancak ben siyasi bölücülerin desteği ve Türkiye'nin aleyhine olan bir iktidar yapısını elimin tersiyle itmeyi, nefsimi çiğnemeyi, vatan ve millet ve şeref görevi saydım. Pişman olmadığım gibi aynı durum bugün olsa yine aynı duruşu gösteririm. Bir günlük saltanat için binlerce yıllık milli mirası hiçbir namerde, hiçbir çıkarcıya çiğnetmem.

"SEN BAŞBAKANLIK MAKAMINI TERK ETMEDİN, KAPININ ÖNÜNE BIRAKILDIN"

Davutoğlu'na hitaben konuşan Bahçeli, başbakanlık makamını Davutoğlu'nun kendisinin bırakmadığını, kovulduğunu söyledi. Bahçeli şöyle konuştu:

- Kaldı ki sen başbakanlık makamını terk etmedin. bugün daha iyi anlaşılıyor ki isabetli bir kararla kapının önüne tarihi bir tasarrufla bırakıldın.