Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e "Dersim" tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili mesajlar veren Devlet Bahçeli, "Türkiye'miz iyice hızlanacak, yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırıp atılacaktır. 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe, 386 belde olmak üzere toplamda bin 389 belediyenin önümüzdeki beş yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecek, bu belediyelerden zillete düşenler arınacak, cumhurda olanlar da şahlanacaktır." dedi.

Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine yerel yönetimler kanalıyla baraj oluşturup engel çıkaranların, kaybedenler kulübünde sıra sıra toplanacağına dikkati çeken Bahçeli, "DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Yeminli Türkiye düşmanları, millet iradesi karşısında hayal kırıklığına uğrayacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, sözde aydınlar, emperyalizmin piyonları, demokrasi muhalifleri, Cumhuriyet karşıtları, hakkın ve halkın aleyhinde kulis yapan iç ve dış bütün mihraklar, 31 Mart'ta hiç unutamayacakları bir ders alacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir" ifadesini kullanan Bahçeli, yeni yüzyılın umutlarını zedelemeye, heyecanlarını lekelemeye, yürüyüş ve yükselişini kösteklemeye hiç kimsenin muvaffak olamayacağını belirtti.

MHP'nin, şu ana kadar 385 belediye başkan adayını açıkladığını hatırlatan Bahçeli, "İnandık, başarmak için çıktık yola, boyun eğmeyiz, teslim olmayız, taviz vermeyiz hiçbir odağa, hiçbir çıkar grubuna." ifadesini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E "DERSİM" TEPKİSİ

Bahçeli, bir, diri, iri, doğru ve dürüst olacaklarını, duruşlarıyla göz dolduracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

- DEM'lenmiş CHP'nin kimlere servis edildiği, kimlerin emellerine hizmet ettiği, yönetimi altındaki belediyelerde dönen rüşvet çarklarının nerelere kadar dayandığı, ayak oyunlarının ve yolsuzluk vakalarının nasıl volkan ağzı gibi patladığı, artık herkesin bildiği ve gördüğü skandallardan yalnızca bir kısmıdır. İstanbul Büyükçekmece Belediyesinde vuku bulan şaibeler, bu belediyenin CHP'li yöneticileri tarafından basın mensuplarına ve yaşlı bir hanımefendiye yönelik utanç verici kaba güç gösterileri, elbette her vicdan sahibi tarafından telin edilmiştir.

- DEM'lenmiş ve devrilmiş CHP'nin siyasi ayarları bozulmakla kalmamış, bu garabet ve köhne zihniyet, milletle arasına duvar çekmiştir. Bunların demokratlığı köprüden geçene kadardır. Bunların halkçılığı ve insan sevgileri kelebeğin ömrü kadardır.

- CHP'nin dikişi yama tutmayan Genel Başkanı'na bir hususu hatırlatmak isterim ki, Türkiye'de 'Dersim' diye bir yer yoktur, olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. İstanbul'u CHP'den ve DEM'ci bölücülerin tasallutundan kurtarmak bihakkın vatan borcu, fetih namusudur. Ankara'yı, İzmir'i ve diğer belediyeleri CHP'den kurtarmak istiklalin şeref bahsi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vefa gereğidir. Ankara'da DEM'lenip Kandil'de dökülen CHP gidecek, yerel yönetimlerde hasretle beklenen huzur gelecektir. DEM'lenmiş CHP gidecek, milli birlik ve kardeşlik güçlenecektir. DEM'lenmiş CHP gidecek, Türk ve Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir.

Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin tarihi önemde olduğunu düşündüklerinin altını çizerek, "31 Mart, 14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlayıcı üçüncü halkası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, yerel yönetimlerle tam manasıyla eklemlenip kökleşmesinin temin fırsatıdır." görüşünü paylaştı.

CHP'de çatlak seslerin, çarpık hedeflerin, çamur hesapların öne çıktığını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:

- İç karışıklık ve tansiyon yüksekliği hat safhadadır. Bünyesinde dirlik ve düzeni sağlayamamış bir partiye, davul ile tokmağın ayrı ayrı kişilerde bulunduğu bir siyasi acziyete güven duyulamaz, itibar edilemez, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya 'altı ok' değil 'Altınok' mühür vuracak, İzmir'de de Dağ'ın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır. Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta, milli haklarımızın müdafaası için başarılı olmalıdır, Türkiye'ye karşı sahnelenen beşinci kol faaliyetlerini kırmak için başarılı olmalıdır. Cumhur İttifakı, siyaset ve diplomasi denklemlerinin Türkiye olmadan kurulamayacağının gösterilmesinin yanında, bölgesel ve küresel planda oyun kurucu vasfımızın devamı için başarılı olmalıdır. Devletimizin bekası, milletimizin refahı, vatanımızın selameti için Cumhur İttifakı vardır, hazırdır ve mutlaka başaracaktır.

Devlet Bahçeli, seçime hazırlık için planladıkları ilk açık hava toplantısını, "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" temasıyla Misakımilli'nin ilan edilişinin 104. yılında, 28 Ocak 2024 Pazar günü Mersin'de yapma kararı aldıklarını, 4 Şubat 2024 Pazar günü de Manisa açık hava toplantısını gerçekleştireceklerini hatırlattı.

"İSTİKBALİN GÖKLERDE OLDUĞUNUN TEYİDİ YAPILMIŞTIR"

Türk milletinin sinesinden doğmuş bir vatan evladını, Müslüman Türk astronomi dehalarının rüyasını gerçekleştirmek üzere birkaç gün önce uzaya uğurladıklarını hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mazinin ihtişamlı devirlerinin tekrar dirilişe geçmeye başlamasından bahtiyarlık duyduklarını vurguladı.

Bahçeli, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu 4 astronotu taşıyan kapsülün yaklaşık 36 saatlik yolculuktan sonra cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendiğini anımsatarak şöyle devam etti: