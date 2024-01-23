MHP'den İsveç'in NATO üyeliğine onay!

İsveç'in NATO'ya katılmasıyla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak olan oylama öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, partisinin konuyla ilgili kararı hakkında açıklama geldi.

Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in NATO üyeliğine onay verdik. Genel Kurul'da da bu destek devam edecektir." dedi.

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