Bakanlar Kurulu yarın toplanacak

Bakanlar Kurulu yarın saat 15.30'da toplanacak. Kurul en son 6 Mart’ta yapılmıştı. Yeni Bakanlar Kurulu öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

Bakanlar Kurulu yarın toplanacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

Beştepe'deki toplantısı saat 15.30'da başlayacak.

Yeni kurul öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kurul üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

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