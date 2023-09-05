Barış Yarkadaş'ı sinirlendiren açıklama! İyi Partili Beker'den ittifak için Ankara şartı

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker ile canlı yayında tartıştı. Beker'in seçim işbirliği açıklaması Barış Yarkadaş'ı rahatsız etti. Beker, Ankara'da seçim işbirliği için Yavaş'ın İyi Parti adayı olması gerektiğini savundu. Barış Yarkadaş tepki gösterdi.

Barış Yarkadaş'ı sinirlendiren açıklama! İyi Partili Beker'den ittifak için Ankara şartı
Editör: Uğur Çam
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Muhalefette seçim tartışmaları sürüyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesi Altılı Masa'nın dağılması, yeni seçim ittifaklarının nasıl şekilleneceğini merak konusu yaptı. TV100 ekranlarına konuk olan İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, Ankara'da seçim işbirliği için çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Beker'in açıklamasına Barış Yarkadaş'tan tepki geldi. Beker ve Barış Yarkadaş, canlı yayında tartıştı.

İYİ PARTİ'NİN SEÇİM ŞARTI BARIŞ YARKADAŞ'I KIZDIRDI

İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinin CHP ile Ankara'da seçim işbirliği yapması için şartını açıkladı. Beker, Ankara'nın İyi Parti'ye bırakılması gerektiğini belirtti. Beker, "Ankara'nın kesin ve kesin İyi Parti'ye verilmesi lazım. O gün geldiğinde de Mansur Bey gelir ve İyi Parti'den aday olur. Nereden biliyorsunuz üç ay sonra olmayacağını?" ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş'ı sinirlendiren açıklama! İyi Partili Beker'den ittifak için Ankara şartı - Resim : 1

O ifadelere Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, bu ifadelere sert tepki gösterdi. Barış Yarkadaş'ın tepkisi sonrası iki isim canlı yayında bir süre tartıştı.

BARIŞ YARKADAŞ'TAN İYİ PARTİ'YE TEPKİ

Barış Yarkadaş, Beker'in açıklamalarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

- Şunu anlamıyorum. Hem bu kadar rahatsızsınız hem CHP'li belediyelerde görevleriniz devam ediyor. Siz bunları söylerken bir yandan da Oktay Vural ile Buğra Kavuncu CHP ile yerel seçime ilişkin görüşmeler yapıyor şu anda

BEKER'DEN ALTILI MASA İTİRAFI

Adnan Beker, canlı yayında Altılı Masa'ya ilişkin de çarpıcı açıklamalar yaptı. Beker, "Altılı Masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık" ifadelerini kullandı. Beker, "Seçim kaybedildikten sonra bakıyoruz, biz bu masanın ikinci büyük partisiyiz. Biz o masada herkesle eşit olduk." diyerek CHP'ye tepki gösterdi. Beker ayrıca, "Herkese her şey dağıtılmış, bizim bir talebimiz zaten yoktu. Bizim bilmediğimiz Allah bilir ne protokoller vardı. HDP’yle protokol var mıdır bilmem. Muhalefet vatandaşın sıkıntılarını dinleyeceğine ülkeyi ikiye bölmüşüz" dedi. 

Barış Yarkadaş'ı sinirlendiren açıklama! İyi Partili Beker'den ittifak için Ankara şartı - Resim : 2

Beker, Altılı Masa'nın seçimi kazanamamasını "Allah korumuş" şeklinde yorumladı. Beker, Altılı Masa'nın seçimi kazanması halinde bakanları oluşturamayacaklarını belirtti. Beker şunları söyledi:

- Ümit Özdağ’a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan, Davutoğlu ‘İyi ki kazanmamışız’ diyor.
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