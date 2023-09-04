CHP'de Perinaz Yaman krizi! Kılıçdaroğlu partisinden saklamış!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yeni krizin adı: Perinaz Mahpeyker Yaman….

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, partisine haber vermeden yaptığı atama ve anlaşmalara bir yenisi daha eklendi. Kılıçdaroğlu’nun, 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden iki gün önce Perinaz Mahpeyker Yaman’ı danışmanı olarak atamasını partiden sakladığı ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU ATAMAYI BÖYLE SAVUNMUŞTU

Kılıçdaroğlu, geçmişte hem kendisine hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunan Yaman için; "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım.” dedi.

Yaman’ın genel başkan danışmanı olarak atandığının ortaya çıkmasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Kadın kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, böyle bir atamanın olmadığını savunmuşlardı. Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla atamayı parti yönetiminden gizlediğini itiraf ederken, kurmaylarını da yalanlamış oldu.

GİZLİ PROTOKOLÜ DE PARTİSİNDEN SAKLAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokolü de partisinden saklamıştı. CHP sözcüsü Öztrak “böyle protokol yok” demiş ancak Kılıçdaroğlu, “Faik Beyin de haberi yoktu” ifadelerini kullanmıştı.