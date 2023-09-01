Ümit Özdağ protokolde verilen bakanlıkları açıkladı! Özdağ ve Kılıçdaroğlu gizli protokol imzalamıştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli mutabakatta yer alan bakanlıkların ismini açıkladı. Özdağ, seçimleri kazanması halinde Kılıçdaroğlu'nun kendisine İçişleri Bakanlığı dışında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını da vereceğini açıkladı.

Ümit Özdağ protokolde verilen bakanlıkları açıkladı! Özdağ ve Kılıçdaroğlu gizli protokol imzalamıştı
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Gizli protokoldeki bakanlıkların isimlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yapılan gizli anlamaya ilişkin yeni açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun altılı masadaki genel başkanlarından hatta partisinin kurmaylarından bilr gizlediği gizli anlaşmada İçişleri Bakanlığı sözü verilmişti.

Ümit Özdağ protokolde verilen bakanlıkları açıkladı! Özdağ ve Kılıçdaroğlu gizli protokol imzalamıştı - Resim : 1

ÜMİT ÖZDAĞ GİZLİ PROTOKOLDE VERİLEN BAKANLIKLARI AÇIKLADI

Özdağ seçimlerin kazanılması halinde İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı'nın yanı sıra iki bakanlığın daha kendilerine verileceğini söylemişti. Ümit Özdağ, gizli kalan iki bakanlığı da açıkladı.

Özdağ açıklamasında, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı için de söz verildi. Ama bunlar konusunda bir yazılı metinde anlaşmadık. Hata Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölünebileceğinden konuştuk. MİT'in içinden gelen birisinin başkan seçilmesi kaydıyla görüşüldü" dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ümit özdağ # kemal kılıçdaroğlu # chp # Zafer Partisi
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