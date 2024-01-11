CHP Aday Listesi Tam Liste

CHP il, ilçe ve beldeler için 243 belediye başkan adayını duyurdu. CHP PM toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşılan aday listesinde bazı isimler dikkat çekiyor. İşte CHP'nin aday listesi.

CHP Aday Listesi Tam Liste
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Yerel seçimler yaklaşıyor. Partiler adaylarını duyurmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan basın toplantısında, CHP'nin 243 belediye başkan adayı duyuruldu. Duyurulan adaylardan altısı büyükşehir belediyesi, 15'i il belediyesi, 189'u ilçe belediyesi ve 33'ü de belde belediyesi adayları. Açıklanan adaylar arasında dikkat çeken isimler de var. 

Ankara'ya Sürpriz Aday

CHP, İstanbul ve Ankara'da mevcut belediye başkanlarıyla devam edeceğini daha önce açıklamıştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösteren CHP, Ankara'nın Etimesgut Belediyesi için ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday gösterdi. 

CHP'nin Yerel Seçimler İçin Aday Listesi

İl Belediye Başkan Adayları:

  • Bolu Belediye başkan adayı Tanju Özcan,
  • Bayburt Belediye başkan adayı Kubilay Erel,
  • Elazığ Belediye başkan adayı Coşkun Çağlar,
  • Gümüşhane Belediye başkan adayı Bedri Ağaç,
  • Karaman Belediye başkan adayı Recep Sertçelik,
  • Nevşehir Belediye başkan adayı Mehmet Bilgin
  • Kütahya: Eyüp Kahveci
  • Ardahan: Faruk Demir
  • Amasya: Turgay Sevindi
  • Bartın: Muhammet Rıza Yalçınkaya
  • Konya: İsmail Sonkaya
  • Manisa: Ferdi Zeyrek
  • Samsun: Cevat Öncü
  • Çanakkale: Muharrem Erkek
  • Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu

İlçe Belediye Başkan Adayları:

Adıyaman

  • Gerger ilçesinde Nazim Kaya
  • Sincik ilçesinde Ramazan Şahin

Afyonkarahisar

  • Emirdağ ilçesi Barış Can,
  • Başmakçı ilçesi Selçuk Gönüllü
  • Dazkırı ilçesi İsmail Taylan
  • İhsaniye ilçesi Tunay Türkmen

Aksaray

  • Güzelyurt ilçesi Ramazan Pala

Amasya

  • Göynücek ilçesi Musa Atılgan,
  • Hamamözü ilçesi Handan Candemir Ay
  • Suluova ilçesi Vedat Gülek
  • Taşova ilçesi Ömer Özalp
  • Merzifon ilçesi Alp Kargı

Ardahan

  • Posof ilçesi Erdem Demirci
  • Hanak ilçesi Ayhan Büyükkaya

Artvin

  • Borçka ilçesi Ercan Orhan
  • Murgul ilçesi Mehmet Yıldırım

Bilecik

  • Pazaryeri ilçesi Ali Şahinoğlu
  • İnhisar ilçesi Cafer Gürel
  • Söğüt ilçesi Yusuf Sert

Bitlis

  • Hizan ilçesi Cezail Aktaş

Bolu

  • Göynük ilçesi Ali Oral
  • Seben ilçesi Uygar Oturakdaş

Burdur

  • Çeltikçi ilçesi Mehmet Şengil
  • Bucak ilçesi Hülya Gümüş
  • Çavdır ilçesi Ali Okan Yücel

Çanakkale

  • Ayvacık ilçesi Mesut Bayram
  • Bayramiç ilçesi Hasan Cem Atılgan
  • Bozcaada ilçesi Yahya Göztepe
  • Çan ilçesi Harun Arslan
  • Ezine ilçesi İrfan Ulusoy
  • Lapseki ilçesi Hasan Kart
  • Yenice ilçesi Olcay Balcı

Çankırı

  • Bayramören ilçesi Ayten İncikuşu
  • Çerkeş ilçesi Cengiz Elvanağacı
  • Ilgaz ilçesi Muharrem Lafcı
  • Korgun ilçesi Recep Sargın
  • Kurşunlu ilçesi Can Teneke
  • Şabanözü ilçesi Sadık Dülger

Düzce

  • Gümüşova ilçesi Ahmet Çekiç
  • Yığılca ilçesi Önder Atasoy

Edirne

  • Lalapaşa ilçesi Zafer Sezgin Geldi
  • Süloğlu ilçesi Mehmet Ormankıran

Elazığ

  • Karakoçan ilçesi Mahmut Okçuoğlu
  • Keban ilçesi Ahmet Alagöz

Erzincan

  • Kemah ilçesi Sinan Karaalp
  • Kemaliye ilçesi Ahmet Sezai Ercantürk
  • Üzümlü ilçesi Cem Özkaya
  • Tercan ilçesi Nejdet Karahan

Giresun

  • Alucra ilçesi Necati Kavukcu
  • Çamoluk ilçesi Uğur Nazlı
  • Çanakçı ilçesi Mustafa Kudal
  • Dereli ilçesi Özlem Uzuner
  • Doğankent ilçesi İrfan Tüfekci
  • Güce ilçesi Ahmet Salih Bal
  • Keşap ilçesi Metin Öztürk
  • Şebinkarahisar ilçesi Murat Kömbe
  • Eynesil ilçesi Ahmet Latif Karadeniz
  • Görele ilçesi Hasbi Dede
  • Piraziz ilçesi Hüseyin Görgülüoğlu

Gümüşhane

  • Köse ilçesinde Dursun Ali Kesler
  • Şiran ilçesi Cüneyt Kılıç
  • Kelkit ilçesi Hami Aydın Akkan

Iğdır

  • Karakoyunlu ilçesi Cafer Dalga

Isparta

  • Gönen ilçesi Osman Kesmen
  • Yenişarbademli ilçesi Selami Öztaş

Kahramanmaraş

  • Andırın ilçesi Turan Tekatlı
  • Onikişubat ilçesi Oktay Tolga Büyükhilal
  • Afşin ilçesi Murat Bozkurt

Karabük

  • Safranbolu ilçesi Elif Köse
  • Yenice ilçesi Enver Özgü

Karaman

  • Kazımkarabekir ilçesi Hasibe Koçak
  • Ermenek ilçesi Mustafa Bozcu

Kars

  • Sarıkamış ilçesi Bülent Artaç
  • Susuz ilçesi Oğuz Yantemur

Kastamonu

  • Hanönü ilçesi Ali Özkan
  • İhsangazi ilçesi Erol Sağlık
  • Küre ilçesi Şila Bihter Tolga Çelebi
  • Taşköprü ilçesi Ufuk Car
  • Araç ilçesi Satılmış Sarıkaya

Kayseri

  • Bünyan ilçesi İbrahim Marzıoğlu
  • Akkışla ilçesi Mustafa Dursun

Kırıkkale

  • Çelebi ilçesi Faik Keskinkılıç

Kırklareli

  • Vize ilçesi Ercan Özalp

Kırşehir

  • Çiçekdağı ilçesi Mete Aydın
  • Akpınar ilçesi Şükrü Turgut

Kilis

  • Polateli ilçesi Ali Koyuncu

Kütahya

  • Aslanapa ilçesi Tuncay Tunçer
  • Domaniç ilçesi Engin Uysal
  • Emet ilçesi Devrim Samsar
  • Gediz ilçesi Erdoğan Dirican
  • Tavşanlı ilçesi Serkan Kılıç

Mardin

  • Mazıdağı ilçesi Adem Denli
  • Nusaybin ilçesi Mehmet Doğan
  • Savur ilçesi İsmail Oktay
  • Yeşilli ilçesi Halil Çokan

Nevşehir

  • Acıgöl ilçesi Kemal Aytekin

Niğde

  • Çiftlik ilçesi Arif Çakıl

Ordu

  • Altınordu ilçesi Ulaş Tepe
  • Kabadüz ilçesi Mustafa Okutan
  • Kumru ilçesi Şenol Özden
  • Mesudiye ilçesi Olgay Ünalan

Osmaniye

  • Hasanbeyli ilçesi Erdoğan Boran
  • Toprakkale ilçesi Recep Aydede

Rize

  • Fındıklı ilçesi Ercüment Şahin Çervatoğlu

Sakarya

  • Erenler ilçesi Levent Şener
  • Ferizli ilçesi Önder Bahar
  • Pamukova ilçesi Ece Söyler
  • Sapanca ilçesi Nihat Arda Şahin

Samsun

  • Asarcık ilçesi Ali Altundal
  • Ayvacık ilçesi Zeynep Töre
  • Canik ilçesi Özler Yılmaz
  • Ondokuzmayıs ilçesi Yakup Konuş
  • Salıpazarı ilçesi Ayhan Yazar
  • Yakakent ilçesi Burhan Bayrakdar

Sinop

  • Boyabat ilçesi Ayşe Melek Günal
  • Dikmen ilçesi Remzi Ay
  • Türkeli ilçesi Ümüt Demir

Sivas

  • Akıncılar ilçesi Cafer Kuzu
  • Altınyayla ilçesi Erhan Atalay
  • Gürün ilçesi İlyas Eşiyok
  • Hafik ilçesi Nizamettin Koçak
  • Kangal ilçesi Muhittin Demir
  • Koyulhisar ilçesi Yaşar Furtana
  • Şarkışla ilçesi Zeki Subaşı

Yalova

  • Armutlu ilçesi Bekir Pamuk
  • Termal ilçesi Sabriye Sultan Yalçın

Yozgat

  • Çandır ilçesi Ali Rıza Bor
  • Çekerek ilçesi Ali Naci Kavcı
  • Kadışehri ilçesi Ali Kızılkaya
  • Saraykent ilçesi Ramazan Yalçın
  • Sarıkaya ilçesi Berkay Alpsalmış
  • Sorgun ilçesi Salih Soysal
  • Şefaatli ilçesi Şerife Kılıç
  • Zonguldak
  • Alaplı ilçesi Nuri Tekin
  • Çaycuma ilçesi Bülent Kantarcı

CHP Aday Listesi Tam Liste - Resim : 1

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# cumhuriyet halk partisi # chp # aday listesi # yerel seçim
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