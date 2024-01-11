CHP Aday Listesi Tam Liste

Yerel seçimler yaklaşıyor. Partiler adaylarını duyurmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan basın toplantısında, CHP'nin 243 belediye başkan adayı duyuruldu. Duyurulan adaylardan altısı büyükşehir belediyesi, 15'i il belediyesi, 189'u ilçe belediyesi ve 33'ü de belde belediyesi adayları. Açıklanan adaylar arasında dikkat çeken isimler de var.

Ankara'ya Sürpriz Aday

CHP, İstanbul ve Ankara'da mevcut belediye başkanlarıyla devam edeceğini daha önce açıklamıştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösteren CHP, Ankara'nın Etimesgut Belediyesi için ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday gösterdi.

CHP'nin Yerel Seçimler İçin Aday Listesi

İl Belediye Başkan Adayları:

Bolu Belediye başkan adayı Tanju Özcan,

Bayburt Belediye başkan adayı Kubilay Erel,

Elazığ Belediye başkan adayı Coşkun Çağlar,

Gümüşhane Belediye başkan adayı Bedri Ağaç,

Karaman Belediye başkan adayı Recep Sertçelik,

Nevşehir Belediye başkan adayı Mehmet Bilgin

Kütahya: Eyüp Kahveci

Ardahan: Faruk Demir

Amasya: Turgay Sevindi

Bartın: Muhammet Rıza Yalçınkaya

Konya: İsmail Sonkaya

Manisa: Ferdi Zeyrek

Samsun: Cevat Öncü

Çanakkale: Muharrem Erkek

Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu

İlçe Belediye Başkan Adayları:

Adıyaman

Gerger ilçesinde Nazim Kaya

Sincik ilçesinde Ramazan Şahin

Afyonkarahisar

Emirdağ ilçesi Barış Can,

Başmakçı ilçesi Selçuk Gönüllü

Dazkırı ilçesi İsmail Taylan

İhsaniye ilçesi Tunay Türkmen

Aksaray

Güzelyurt ilçesi Ramazan Pala

Amasya

Göynücek ilçesi Musa Atılgan,

Hamamözü ilçesi Handan Candemir Ay

Suluova ilçesi Vedat Gülek

Taşova ilçesi Ömer Özalp

Merzifon ilçesi Alp Kargı

Ardahan

Posof ilçesi Erdem Demirci

Hanak ilçesi Ayhan Büyükkaya

Artvin

Borçka ilçesi Ercan Orhan

Murgul ilçesi Mehmet Yıldırım

Bilecik

Pazaryeri ilçesi Ali Şahinoğlu

İnhisar ilçesi Cafer Gürel

Söğüt ilçesi Yusuf Sert

Bitlis

Hizan ilçesi Cezail Aktaş

Bolu

Göynük ilçesi Ali Oral

Seben ilçesi Uygar Oturakdaş

Burdur

Çeltikçi ilçesi Mehmet Şengil

Bucak ilçesi Hülya Gümüş

Çavdır ilçesi Ali Okan Yücel

Çanakkale

Ayvacık ilçesi Mesut Bayram

Bayramiç ilçesi Hasan Cem Atılgan

Bozcaada ilçesi Yahya Göztepe

Çan ilçesi Harun Arslan

Ezine ilçesi İrfan Ulusoy

Lapseki ilçesi Hasan Kart

Yenice ilçesi Olcay Balcı

Çankırı

Bayramören ilçesi Ayten İncikuşu

Çerkeş ilçesi Cengiz Elvanağacı

Ilgaz ilçesi Muharrem Lafcı

Korgun ilçesi Recep Sargın

Kurşunlu ilçesi Can Teneke

Şabanözü ilçesi Sadık Dülger

Düzce

Gümüşova ilçesi Ahmet Çekiç

Yığılca ilçesi Önder Atasoy

Edirne

Lalapaşa ilçesi Zafer Sezgin Geldi

Süloğlu ilçesi Mehmet Ormankıran

Elazığ

Karakoçan ilçesi Mahmut Okçuoğlu

Keban ilçesi Ahmet Alagöz

Erzincan

Kemah ilçesi Sinan Karaalp

Kemaliye ilçesi Ahmet Sezai Ercantürk

Üzümlü ilçesi Cem Özkaya

Tercan ilçesi Nejdet Karahan

Giresun

Alucra ilçesi Necati Kavukcu

Çamoluk ilçesi Uğur Nazlı

Çanakçı ilçesi Mustafa Kudal

Dereli ilçesi Özlem Uzuner

Doğankent ilçesi İrfan Tüfekci

Güce ilçesi Ahmet Salih Bal

Keşap ilçesi Metin Öztürk

Şebinkarahisar ilçesi Murat Kömbe

Eynesil ilçesi Ahmet Latif Karadeniz

Görele ilçesi Hasbi Dede

Piraziz ilçesi Hüseyin Görgülüoğlu

Gümüşhane

Köse ilçesinde Dursun Ali Kesler

Şiran ilçesi Cüneyt Kılıç

Kelkit ilçesi Hami Aydın Akkan

Iğdır

Karakoyunlu ilçesi Cafer Dalga

Isparta

Gönen ilçesi Osman Kesmen

Yenişarbademli ilçesi Selami Öztaş

Kahramanmaraş

Andırın ilçesi Turan Tekatlı

Onikişubat ilçesi Oktay Tolga Büyükhilal

Afşin ilçesi Murat Bozkurt

Karabük

Safranbolu ilçesi Elif Köse

Yenice ilçesi Enver Özgü

Karaman

Kazımkarabekir ilçesi Hasibe Koçak

Ermenek ilçesi Mustafa Bozcu

Kars

Sarıkamış ilçesi Bülent Artaç

Susuz ilçesi Oğuz Yantemur

Kastamonu

Hanönü ilçesi Ali Özkan

İhsangazi ilçesi Erol Sağlık

Küre ilçesi Şila Bihter Tolga Çelebi

Taşköprü ilçesi Ufuk Car

Araç ilçesi Satılmış Sarıkaya

Kayseri

Bünyan ilçesi İbrahim Marzıoğlu

Akkışla ilçesi Mustafa Dursun

Kırıkkale

Çelebi ilçesi Faik Keskinkılıç

Kırklareli

Vize ilçesi Ercan Özalp

Kırşehir

Çiçekdağı ilçesi Mete Aydın

Akpınar ilçesi Şükrü Turgut

Kilis

Polateli ilçesi Ali Koyuncu

Kütahya

Aslanapa ilçesi Tuncay Tunçer

Domaniç ilçesi Engin Uysal

Emet ilçesi Devrim Samsar

Gediz ilçesi Erdoğan Dirican

Tavşanlı ilçesi Serkan Kılıç

Mardin

Mazıdağı ilçesi Adem Denli

Nusaybin ilçesi Mehmet Doğan

Savur ilçesi İsmail Oktay

Yeşilli ilçesi Halil Çokan

Nevşehir

Acıgöl ilçesi Kemal Aytekin

Niğde

Çiftlik ilçesi Arif Çakıl

Ordu

Altınordu ilçesi Ulaş Tepe

Kabadüz ilçesi Mustafa Okutan

Kumru ilçesi Şenol Özden

Mesudiye ilçesi Olgay Ünalan

Osmaniye

Hasanbeyli ilçesi Erdoğan Boran

Toprakkale ilçesi Recep Aydede

Rize

Fındıklı ilçesi Ercüment Şahin Çervatoğlu

Sakarya

Erenler ilçesi Levent Şener

Ferizli ilçesi Önder Bahar

Pamukova ilçesi Ece Söyler

Sapanca ilçesi Nihat Arda Şahin

Samsun

Asarcık ilçesi Ali Altundal

Ayvacık ilçesi Zeynep Töre

Canik ilçesi Özler Yılmaz

Ondokuzmayıs ilçesi Yakup Konuş

Salıpazarı ilçesi Ayhan Yazar

Yakakent ilçesi Burhan Bayrakdar

Sinop

Boyabat ilçesi Ayşe Melek Günal

Dikmen ilçesi Remzi Ay

Türkeli ilçesi Ümüt Demir

Sivas

Akıncılar ilçesi Cafer Kuzu

Altınyayla ilçesi Erhan Atalay

Gürün ilçesi İlyas Eşiyok

Hafik ilçesi Nizamettin Koçak

Kangal ilçesi Muhittin Demir

Koyulhisar ilçesi Yaşar Furtana

Şarkışla ilçesi Zeki Subaşı

Yalova

Armutlu ilçesi Bekir Pamuk

Termal ilçesi Sabriye Sultan Yalçın

Yozgat