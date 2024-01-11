CHP Aday Listesi Tam Liste
CHP il, ilçe ve beldeler için 243 belediye başkan adayını duyurdu. CHP PM toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşılan aday listesinde bazı isimler dikkat çekiyor. İşte CHP'nin aday listesi.
Yerel seçimler yaklaşıyor. Partiler adaylarını duyurmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan basın toplantısında, CHP'nin 243 belediye başkan adayı duyuruldu. Duyurulan adaylardan altısı büyükşehir belediyesi, 15'i il belediyesi, 189'u ilçe belediyesi ve 33'ü de belde belediyesi adayları. Açıklanan adaylar arasında dikkat çeken isimler de var.
Ankara'ya Sürpriz Aday
CHP, İstanbul ve Ankara'da mevcut belediye başkanlarıyla devam edeceğini daha önce açıklamıştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösteren CHP, Ankara'nın Etimesgut Belediyesi için ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday gösterdi.
CHP'nin Yerel Seçimler İçin Aday Listesi
İl Belediye Başkan Adayları:
- Bolu Belediye başkan adayı Tanju Özcan,
- Bayburt Belediye başkan adayı Kubilay Erel,
- Elazığ Belediye başkan adayı Coşkun Çağlar,
- Gümüşhane Belediye başkan adayı Bedri Ağaç,
- Karaman Belediye başkan adayı Recep Sertçelik,
- Nevşehir Belediye başkan adayı Mehmet Bilgin
- Kütahya: Eyüp Kahveci
- Ardahan: Faruk Demir
- Amasya: Turgay Sevindi
- Bartın: Muhammet Rıza Yalçınkaya
- Konya: İsmail Sonkaya
- Manisa: Ferdi Zeyrek
- Samsun: Cevat Öncü
- Çanakkale: Muharrem Erkek
- Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
İlçe Belediye Başkan Adayları:
Adıyaman
- Gerger ilçesinde Nazim Kaya
- Sincik ilçesinde Ramazan Şahin
Afyonkarahisar
- Emirdağ ilçesi Barış Can,
- Başmakçı ilçesi Selçuk Gönüllü
- Dazkırı ilçesi İsmail Taylan
- İhsaniye ilçesi Tunay Türkmen
Aksaray
- Güzelyurt ilçesi Ramazan Pala
Amasya
- Göynücek ilçesi Musa Atılgan,
- Hamamözü ilçesi Handan Candemir Ay
- Suluova ilçesi Vedat Gülek
- Taşova ilçesi Ömer Özalp
- Merzifon ilçesi Alp Kargı
Ardahan
- Posof ilçesi Erdem Demirci
- Hanak ilçesi Ayhan Büyükkaya
Artvin
- Borçka ilçesi Ercan Orhan
- Murgul ilçesi Mehmet Yıldırım
Bilecik
- Pazaryeri ilçesi Ali Şahinoğlu
- İnhisar ilçesi Cafer Gürel
- Söğüt ilçesi Yusuf Sert
Bitlis
- Hizan ilçesi Cezail Aktaş
Bolu
- Göynük ilçesi Ali Oral
- Seben ilçesi Uygar Oturakdaş
Burdur
- Çeltikçi ilçesi Mehmet Şengil
- Bucak ilçesi Hülya Gümüş
- Çavdır ilçesi Ali Okan Yücel
Çanakkale
- Ayvacık ilçesi Mesut Bayram
- Bayramiç ilçesi Hasan Cem Atılgan
- Bozcaada ilçesi Yahya Göztepe
- Çan ilçesi Harun Arslan
- Ezine ilçesi İrfan Ulusoy
- Lapseki ilçesi Hasan Kart
- Yenice ilçesi Olcay Balcı
Çankırı
- Bayramören ilçesi Ayten İncikuşu
- Çerkeş ilçesi Cengiz Elvanağacı
- Ilgaz ilçesi Muharrem Lafcı
- Korgun ilçesi Recep Sargın
- Kurşunlu ilçesi Can Teneke
- Şabanözü ilçesi Sadık Dülger
Düzce
- Gümüşova ilçesi Ahmet Çekiç
- Yığılca ilçesi Önder Atasoy
Edirne
- Lalapaşa ilçesi Zafer Sezgin Geldi
- Süloğlu ilçesi Mehmet Ormankıran
Elazığ
- Karakoçan ilçesi Mahmut Okçuoğlu
- Keban ilçesi Ahmet Alagöz
Erzincan
- Kemah ilçesi Sinan Karaalp
- Kemaliye ilçesi Ahmet Sezai Ercantürk
- Üzümlü ilçesi Cem Özkaya
- Tercan ilçesi Nejdet Karahan
Giresun
- Alucra ilçesi Necati Kavukcu
- Çamoluk ilçesi Uğur Nazlı
- Çanakçı ilçesi Mustafa Kudal
- Dereli ilçesi Özlem Uzuner
- Doğankent ilçesi İrfan Tüfekci
- Güce ilçesi Ahmet Salih Bal
- Keşap ilçesi Metin Öztürk
- Şebinkarahisar ilçesi Murat Kömbe
- Eynesil ilçesi Ahmet Latif Karadeniz
- Görele ilçesi Hasbi Dede
- Piraziz ilçesi Hüseyin Görgülüoğlu
Gümüşhane
- Köse ilçesinde Dursun Ali Kesler
- Şiran ilçesi Cüneyt Kılıç
- Kelkit ilçesi Hami Aydın Akkan
Iğdır
- Karakoyunlu ilçesi Cafer Dalga
Isparta
- Gönen ilçesi Osman Kesmen
- Yenişarbademli ilçesi Selami Öztaş
Kahramanmaraş
- Andırın ilçesi Turan Tekatlı
- Onikişubat ilçesi Oktay Tolga Büyükhilal
- Afşin ilçesi Murat Bozkurt
Karabük
- Safranbolu ilçesi Elif Köse
- Yenice ilçesi Enver Özgü
Karaman
- Kazımkarabekir ilçesi Hasibe Koçak
- Ermenek ilçesi Mustafa Bozcu
Kars
- Sarıkamış ilçesi Bülent Artaç
- Susuz ilçesi Oğuz Yantemur
Kastamonu
- Hanönü ilçesi Ali Özkan
- İhsangazi ilçesi Erol Sağlık
- Küre ilçesi Şila Bihter Tolga Çelebi
- Taşköprü ilçesi Ufuk Car
- Araç ilçesi Satılmış Sarıkaya
Kayseri
- Bünyan ilçesi İbrahim Marzıoğlu
- Akkışla ilçesi Mustafa Dursun
Kırıkkale
- Çelebi ilçesi Faik Keskinkılıç
Kırklareli
- Vize ilçesi Ercan Özalp
Kırşehir
- Çiçekdağı ilçesi Mete Aydın
- Akpınar ilçesi Şükrü Turgut
Kilis
- Polateli ilçesi Ali Koyuncu
Kütahya
- Aslanapa ilçesi Tuncay Tunçer
- Domaniç ilçesi Engin Uysal
- Emet ilçesi Devrim Samsar
- Gediz ilçesi Erdoğan Dirican
- Tavşanlı ilçesi Serkan Kılıç
Mardin
- Mazıdağı ilçesi Adem Denli
- Nusaybin ilçesi Mehmet Doğan
- Savur ilçesi İsmail Oktay
- Yeşilli ilçesi Halil Çokan
Nevşehir
- Acıgöl ilçesi Kemal Aytekin
Niğde
- Çiftlik ilçesi Arif Çakıl
Ordu
- Altınordu ilçesi Ulaş Tepe
- Kabadüz ilçesi Mustafa Okutan
- Kumru ilçesi Şenol Özden
- Mesudiye ilçesi Olgay Ünalan
Osmaniye
- Hasanbeyli ilçesi Erdoğan Boran
- Toprakkale ilçesi Recep Aydede
Rize
- Fındıklı ilçesi Ercüment Şahin Çervatoğlu
Sakarya
- Erenler ilçesi Levent Şener
- Ferizli ilçesi Önder Bahar
- Pamukova ilçesi Ece Söyler
- Sapanca ilçesi Nihat Arda Şahin
Samsun
- Asarcık ilçesi Ali Altundal
- Ayvacık ilçesi Zeynep Töre
- Canik ilçesi Özler Yılmaz
- Ondokuzmayıs ilçesi Yakup Konuş
- Salıpazarı ilçesi Ayhan Yazar
- Yakakent ilçesi Burhan Bayrakdar
Sinop
- Boyabat ilçesi Ayşe Melek Günal
- Dikmen ilçesi Remzi Ay
- Türkeli ilçesi Ümüt Demir
Sivas
- Akıncılar ilçesi Cafer Kuzu
- Altınyayla ilçesi Erhan Atalay
- Gürün ilçesi İlyas Eşiyok
- Hafik ilçesi Nizamettin Koçak
- Kangal ilçesi Muhittin Demir
- Koyulhisar ilçesi Yaşar Furtana
- Şarkışla ilçesi Zeki Subaşı
Yalova
- Armutlu ilçesi Bekir Pamuk
- Termal ilçesi Sabriye Sultan Yalçın
Yozgat
- Çandır ilçesi Ali Rıza Bor
- Çekerek ilçesi Ali Naci Kavcı
- Kadışehri ilçesi Ali Kızılkaya
- Saraykent ilçesi Ramazan Yalçın
- Sarıkaya ilçesi Berkay Alpsalmış
- Sorgun ilçesi Salih Soysal
- Şefaatli ilçesi Şerife Kılıç
- Zonguldak
- Alaplı ilçesi Nuri Tekin
- Çaycuma ilçesi Bülent Kantarcı