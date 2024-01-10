CHP'de Parti Meclisi Toplandı: Yerel Seçim Hazırlıkları Görüşülüyor

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının ardından 300'e yakın belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor.

CHP'de Parti Meclisi Toplandı: Yerel Seçim Hazırlıkları Görüşülüyor
Son Güncelleme:

CHP, şu ana kadar 7'si büyükşehir 353 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıkladı.

Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu toplantısından hemen sonra Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında, kalan adayların belirlenmesi gündemiyle saat 21.00'de toplandı.

Toplantıda; Adana, Mersin ve Aydın'ın da aralarında olduğu 200 seçim çevresine ilişkin saha raporları değerlendiriliyor.

Parti Meclisi'nde yerel seçimlerde olası ittifaklara yönelik yol haritası da ele alınıyor.

Toplantı sonrası 300'e yakın belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor. 

2023'te En Çok Ziyaret Edilen 20 Şehir Belli Oldu! Türkiye'den O İl Var...2023'te En Çok Ziyaret Edilen 20 Şehir Belli Oldu! Türkiye'den O İl Var...Dünya
# chp # yerel seçim
Çok Okunanlar
Epstein'in Listesinde Hangi İsimler Var?
Epstein'in Listesinde Hangi İsimler Var?
Erdoğan'dan Dikkat Çeken "Yabancı Düşmanlığı" Açıklaması
Erdoğan'dan Dikkat Çeken "Yabancı Düşmanlığı" Açıklaması
Migros'larda Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Çoğu Üründe Uygulanan İndirimler Ne Zaman Bitecek?
Migros'larda Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Çoğu Üründe Uygulanan İndirimler Ne Zaman Bitecek?
O Sabunları Sakın Kullanmayın! Faydadan Çok Zararı Var!
O Sabunları Sakın Kullanmayın! Faydadan Çok Zararı Var!
Tatil Zili Çaldı! Peki Okullar Ne Zaman Açılacak?
Tatil Zili Çaldı! Peki Okullar Ne Zaman Açılacak?
Öne Çıkanlar Yemen Silahlı Kuvvetleri Tarihe Geçecek Bir Duyuru Yaptı | Ulusal Haber Yemen Silahlı Kuvvetleri Tarihe Geçecek Bir Duyuru Yaptı | Ulusal Haber Akciğerleri Foşu Foşur Yıkıyor! Akciğerleri Foşu Foşur Yıkıyor!