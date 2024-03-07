CHP dini simgeleri seçim malzemesi yaptı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, özellikle İstanbul’da rekabet kızıştı.



PKK uzantısı DEM parti ile ittifak kuran CHP, bir yandan da muhafazakar kesimin oyunu alabilmek için dini sembolleri sahaya sürdü.



Daha önce AK Parti’yi dini siyasete alet etmekle suçlayan CHP’nin, İstanbul'daki seçim çalışmalarında dini motifli hediyeler dağıtması dikkatlerden kaçmadı.



CHP’nin Eyüpsultan, Çekmeköy ve Ataşehir adayları, muhafazakâr kesimin oyunu alabilmek için, seccade, zikirmatik, namaz tespihi hediyelerle vatandaşın kapısını çalıyor.



CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı da yine seçim hediyesi olarak koli koli kıyma dağıtıyor.



CHP’nin dini simgeleri seçim sahasına sürmesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iki gün önceki sözlerini de yeniden gündeme taşıdı…