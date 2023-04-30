CHP FETÖ’ye grup kurduruyor

DENİZ YILDIRIM / BERLİN

CHP bir yandan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) devletten ilişiği kesilen terör örgütü üyelerinin afla geri döneceği vaadini veriyor diğer yandan FETÖ ile bağlantılı kişileri Meclis’e taşıyor. İYİ Parti de listelerini darbeci bu yapıya açmış durumda.

Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının bakanları, Fethullah Gülen’in talimatıyla Ticaret ve Sanayi Odasının parasını Bank Asya’ya yatıran, “Cemaat mağdur” açıklaması yapan, “Kemalizm ırkçıdır” diyen, hatta Mustafa Kemal Atatürk'e meydan okuyan, görünürde Atatürkçü olan ama onunla problemi olan birçok isim CHP’nin milletvekili listelerinde yerini aldı. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ve seçmenine ağır hakaretler eden isimler 14 Mayıs seçimlerinde ön sıralardan milletvekili adayı yapıldı. İşte o isimlerden bazıları:

Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı yaptığı dönemde "Senden vekil olmaz" diyerek yerden yere vurduğu Sadullah Ergin'i kendi eliyle listeye yazıp vekil adayı yaptı. Kılıçdaroğlu Ergin'le ilgili, o dönem "Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda adalet bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP listesinde, DEVA Partisi kontenjanından Ankara 1. Bölge 4. sıradan aday gösterildi. Tepkilerden çekinen Sadullah Ergin CHP’nin Ankara aday tanıtım toplantısına katılamadı.

YARGIDAKİ FETHULLAHÇI YAPILANMANIN BAŞI

FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davaları sırasında Adalet Bakanlığı görevini üstlenen Sadullah Ergin döneminde, cezaevinde birçok isim kumpas şehidi oldu. Ali Tatar kumpas davaları sırasında hayatını kaybettiğinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin idi.

Sadullah Ergin, yargıdaki FETÖ’cü örgütlenmede ve örgütün devlet yapılanmasının kurumsallaşmasında kritik rol oynayan 12 Eylül 2010 Referandumunun mimarlarındandı.

“Yargıdaki Fethullahçı” kadrolaşma Sadullah Ergin döneminde sistemleşti. 2013 yılında bakanlığı sona erdi.

Ergin’in adı “Ali Dibo Olayı” olarak bilinen bir yolsuzluk hikayesine de karışmıştı. Hatay Milletvekili olduğu sırada Ergin’in yazılı olarak şehirdeki ihalelerde AK Partililerin kayırılması talimatını verdiği ortaya çıkmış, açılan soruşturma neticesinde tüm ihalelerde mevzuatlara aykırılık tespit edilmişti.

"SADULLAH ERGİN, ATATÜRK’ÜN ÇANKAYASINDA"

Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının Adalet Bakanı Ergin’in aday olmasına CHP’lilerden de tepki oluştu. İşte onlardan bazıları:

Eski CHP Milletvekili, gazeteci Mustafa Balbay: "Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevi’nde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!"

Balyoz kumpası avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol: "Sadullah Ergin, CHP 1. bölgeden (Çankaya) aday gösterilmiş. Yazıklar olsun. Balyoz davası sırasında yaptıklarını unutmadık. Artık çantada keklik oylar yok. Çankaya'da oturan Balyoz mağdurlarına soruyorum! Bu adamın olduğu listeye oy verecek misiniz? Asla vermeyeceğim."

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil: "Asrın iftirası Balyoz'u, Ergenekon'u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, Ali Dibo'yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…"

Bizim TV Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç: "İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında."

FETÖ'DEN HAPİS CEZASI ALDI, ADAY OLDU!

CHP Yalova 1. sıra adayı ise, FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan ve hükmün açıklanması geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan oldu. Becan, YTSO'nun parasının Bank Asya'ya yatırılmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde 10 Mayıs 2017 tarihinde gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılan Becan, "örgüte yardım etmek" suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hapis cezası alan Becan’ın dava soruşturmasında, teröristbaşı Fetullah Gülen'in, devletin paralel yapıya yönelik başlattığı operasyonlar sonrası FETÖ’nün ekonomik ayağının en önemli unsurlarından birisi olan Bank Asya'yı kurtarma çağrısı yapması üzerine, 2014 yılında Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın hesabında bulunan 4 milyon 500 bin lirayı 32 gün vadeyle aynı bankaya yatırdığı ortaya çıkmıştı.

CHP İZMİR 1. SIRA ADAYI: "KEMALİZM IRKÇIDIR"

FETÖ'nün gazetesi Taraf yazarı Yüksel Taşkın İzmir'den 1. Bölge 1. sıradan aday oldu.

"Kemalizm ırkçıdır" diyen Taşkın CHP'nin 2020'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Taşkın, 2008 yılında verdiği röportajda Kemalizmi "ırkçı" ve "dışlayıcı" sözleriyle hedef almıştı. Taşkın yazılarıyla, kaset skandalı ile siyasi genel başkanlığı bitirilen Deniz Baykal sonrası CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte geçirdiği dönüşümün mimarlarından birisi oldu.

Taşkın, 2008 yılında verdiği bir röportaj da CHP'de yaşanacak dönüşümün ilk sinyallerini veriyordu: "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var.”

"BİZİM TERCİHİMİZ GÜLEN CEMAATİ"

Taşkın, 2016 yılında FETÖ'nün devlet içerisine sızmış elemanları tarafından kalkışılan 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen önce yayınladığı "Fethullah Gülen Portresi" isimli makalede, devletin terör örgütü olarak ilan ettiği FETÖ'nün 'Gülen cemaati' olarak isimlendirilmesini savunmuştu.

"ERGENEKON VE BALYOZ GERÇEKTİ"

Bir başka isim CHP İstanbul 3. bölge listesinden 6. sıradan milletvekili adayı gösterilen DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ise, YouTube’da katıldığı bir yayında “Ergenekon ve Balyoz’un darbe girişimi olmadığını benim kabul etmem mümkün değil” dedi. Davaların yeniden açılabileceği mesajını verdi. Yeneroğlu'nun bu açıklamalarına kumpas mağdurları tepki gösterdi. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz sosyal medya hesabından Deva Partili Yeneroğlu’na tepki göstererek, “Kumpas davalarla yitirilen, yok edilen hayatlar. Kolu kanadı kırılan silahlı kuvvetler; 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile kendi halkına ateş açan FETÖ militanlarının sebep olduğu ölümler ve devlette açılan onarılmaz yaralar ve Türk tarihinin gördüğü en alçak ve hain kötülük örgütü FETÖ’nün kumpas ağzıyla konuşan siyasetçiler. Vah Türkiyem vah” dedi.

YENİDEN YARGILAMA SÖZÜ

Cezaevindeki darbeciler dahil, tüm FETÖ’cülere göreve iade sözü veren Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli 1. Sıra milletvekili adayı gösterildi. Karaca bir toplantıda "Biz öncelikle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) zulmüne son vereceğiz. 20 Temmuz sivil darbesinin devam ettiği bu süreçte hukuksuz ve adaletsizce işinden edilen, KHK zulmüyle sivil ölüme terk edilen bu anlayışa mutlaka son vereceğiz, akademisyenlerimizi göreve iade edeceğiz. Ardından hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa tamamının dosyasını yeniden ele alacağız. Tekrar yargılanmasını sağlayacağız.” dedi.

"CEMAAT MAĞDUR EDİLDİ"

CHP Ankara 2. Bölge 2. sıra adayı DEVA Partili İdris Şahin, Halk TV yayınında FETÖ terör örgütünden cemaat diye bahsederek. FETÖ’cülerin mağdur edildiğini iddia etti. Şahin, "KHK'larla pek çok insan mağdur edildi. Sadece Fetullah Gülen cemaatine mensup olanlar değil" ifadelerini kullandı.

GÜLEN’E DÖRT KEZ ZİYARET

CHP’de 24’üncü dönem milletvekilliği yapan Faik Tunay, bu kez de Demokrat Parti üzerinden CHP listesinde yer aldı. Tunay, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’i dört kez ziyaret etmiş, FETÖ’nün okullarını gezmişti. Tunay, Cumhuriyet düşmanı Said Nursi’ye de övgüler dizmişti.

"KHK’LAR İPTAL EDİLSİN"

CHP’nin Kayseri listesinde ise Kanun Hükmünde Kararname’lerin iptal edilmesini isteyen isimlere yer verildi. Saadet Partili Mahmut Arıkan 2’nci sırada, Gelecek Partili Avukat Zülküf Arslan ise 4’üncü sırada aday gösterildi.

İYİ PARTİ DE FETÖ'YE KUCAK AÇTI!

CHP'nin yanı sıra ittifak ortağı İYİ Parti de FETÖ'cü isimleri listelerine dahil etti. FETÖ'ye karşı düzenlenen operasyonlara gösterdiği tepkilerle hafızalardaki yerini koruyan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Ordu 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi. Şahin, 22 Temmuz 2014 tarihinde FETÖ’nün polis teşkilatı içerisindeki isimlere düzenlenen operasyonda Çağlayan Adliyesi’ne koşarak örgüte destek olmuştu. Şahin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gözaltındaki FETÖ’cü polislerin sorgusu devam ederken adliye önüne gelerek FETÖ’cülerin yakınları ile birlikte iftar yapmıştı. Yayın organları ve gazetelerinin kapatılmasına karşı açıklamalar yapmıştı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için 'Allah Dostu' ifadelerini kullanan Avukat İrfan Sönmez, İYİ Parti'nin Elazığ 1. sıra milletvekili adayı oldu. Sönmez, Gülen’e yaptığı övgülerin ortaya çıkması ve tepkilerin ardından çareyi sosyal medya hesabını kapatmakta buldu.

İYİ Parti Adana 8. sıra adayı Avukat İsa Ayanoğlu FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı.

Yine İYİ Parti Mersin 10. sıra adayı Mehmet Türe ve Aksaray 1. sıra adayı iş insanı Turan Yaldır FETÖ'nün darbe girişimine destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

VATAN PARTİSİ YSK'YE BAŞVURDU: "ADAY OLAMAZLAR"

Vatan Partisi, terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı bulunan, bu nedenle Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamudan uzaklaştırılan kişilerin milletvekili adayı olabilmesinin hukuken mümkün olmadığını belirterek Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

Söz konusu başvuruya ilişkin dilekçe, Vatan Partisi MYK Üyesi Avukat Nusret Senem ve MKK Üyesi Avukat Erdem Cömert tarafından Yüksek Seçim Kuruluna verildi. Dilekçenin verilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Erdem Cömert, “Bugün Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Henüz kesinleşmiş listeler ilan edilmeden önce Yüksek Seçim Kurulunu Anayasa, Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere uygun kararlar almaya davet ediyoruz. Terörle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle kamudan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 26 kişi CHP, Yeşil Sol Parti ve TİP’ten milletvekili adayı gösteriliyor. Kanun Hükmünde Kararnamelerle milletvekili adayı olması yasaklanmış olan bu kişiler arasında PKK propagandası yapan, teröristbaşı Öcalan’a özgürlük isteyen, FETÖ tetikçisi Taraf paçavrasında yazarlık yapan kişiler dahi var.” ifadelerini kullandı.

"BAYRAKLA SORUNU OLANLA NASIL BİR OLACAĞIZ"

Türkiye karşıtları, PKK seviciler ve FETÖ yandaşları ile dolu CHP 14 Mayıs Genel Seçimleri milletvekili listesine bir tepki de Atatürkçü Düşünce Derneği’nden (ADD) geldi. ADD Başkanı ve daha önce CHP milletvekilliği de yapan Hüsnü Bozkurt sert sözlerle CHP yönetimine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 30 kişinin aday adayı olmasına rağmen tek bir kişinin bile listeye giremediğine dikkat çeken Bozkurt " ‘Kemalizm ırkçılıktır’ diyenler liste başı oldu. Anayasanın ilk 4 maddesini tartışanla, bayrakla sorunu olanla, ‘Kürdistan’ diyenle nasıl bir olacağız biz?" dedi.