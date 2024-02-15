CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yardımcı, Parti Meclisi'ndeki görevine devam edecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti
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Koza Yardımcı, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Yardımcı şunları söyledi:

- Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim…

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