CHP Genel Başkan Yardımcısı Rusya ile ticareti hedef aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir "Rusya'yla ticaret bir süre sonra başa dert açacak" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcılarının CHP Genel Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda Volkan Demir, ABD Büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının Türk firmalara giderek Rusya ile ticaret yapmayın baskılarını "magazinel" olarak yorumladı.



ABD yetkilileri geçtiğimiz haftalarda Türk firmalarını kapı kapı gezerek Rusya ile ticaret yapmamaları için tehdit ettiler. Baskılar ABD ve AB'nin Rusya'ya karşı açıkladığı 500'den fazla yaptırım kapsamında değerlendirildi.



Öte yandan basın toplantısının öne çıkan başlıkları arasında yerel seçimler de vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Dem Parti’nin “kent uzlaşısı” olarak adlandırdığı yerel seçim iş birliğinin olumlu ilerlediğini söyledi.



CHP’nin muhalefeti tek merkezde buluşturmak istediğini belirten Bulut, yapılan anketlerde sandıktan da olumlu sonuç çıkmasını beklediklerini vurguladı.



Öte yandan Demir, İsrail’e giden gemilerin ve liman bilgilerinin hükümet tarafından şeffaf olarak paylaşılmadığını söyledi. Demir, İsrail’e en çok gıda ve gübre ihracatı yapıldığını belirtirken “Türkiye’nin İsrail’e bir ambargo uyguladığını düşünmüyorum” dedi.