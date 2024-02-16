CHP Hatay'da aday bulamıyor: Haluk Levent'ten sonra o isme de adaylık teklif edildi

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'nin Hatay krizi devam ediyor. Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösteren CHP yönetimine tepki yağmıştı. Savaş'ın adaylığına gösterilen tepkilerin ardından CHP'nin Hatay'da farklı bir aday arayışında olduğu ileri sürülmüştü.

Son olarak şarkıcı ve AHBAP Başkanı Haluk Levent’e teklif götürüldüğü ortaya çıkmış Levent de bunu doğrulamıştı. Ancak CHP’den yapılan açıklamada Levent’e resmi bir davette bulunulmadığı belirtilmişti.



Patronlar Dünyası'na konuşan Aylin Kotil, “Evet teklif aldım. Çok detay anlatmayayım ama böyle bir teklif aldığımı söyleyeyim” dedi. Aylin Kotil, “Özgür Özel mi aradı?” sorusuna “Hayır. Özgür Bey’e çok yakın biri aradı” dedi.

Kotil, teklifi reddettiğini söyleyerek nedenine dair şöyle konuştu:

- Hatay çok büyük acılar yaşadı. Çok farklı bir yer. Büyük bir acı var. Ben orayı bilmiyorum. Yolunu yordamını, sokağını bilmiyorum. O insanlara saygısızlık olur diye düşündüm açıkçası. O yüzden kabul etmedim. Orayı bilen birinin orayı yönetmesi gerektiğini düşündüm. Farklı bir yer Hatay. Başka bir yere benzemiyor geçen sene yaşanan depremden dolayı. Farklı hassasiyetleri olan bir yer. Oraya dışarıdan birinin aday yapılmasını doğru bulmuyorum. O an söyledim.





