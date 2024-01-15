CHP ve DEM Parti ne görüştü? Öcalan ayrıntısı dikkat çekti

DEM Parti, 11 Ocak'ta CHP'yi ziyaret etti. Seçim öncesi gerçekleşen görüşmede nelerin konuşulduğu ise merak konusuydu. Kulislerde iki partinin 4 ilde seçim işbirliği için anlaştığı konuşuldu. Kulis haberlerini doğrular nitelikteki açıklamalar yapıldı. Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan CHP ile iş birliğine yeşil ışık yaktı.

CHP VE DEM PARTİ ÖCALAN'I GÖRÜŞTÜ!

Tartışmaları devam ettiği görüşme ile ilgili, DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel Medya Haber'e açıklamalarda bulundu. Tayyip Temel, 11 Ocak'taki görüşmenin asıl gündeminin Öcalan olduğunu söyledi. "CHP ile görüşme aslında iade-i ziyaretti. Özgür Özel ve heyeti bizi ziyaret etmişti. Biz de ona karşılık bir ziyaret gerçekleştirdik" diyen Temel, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: