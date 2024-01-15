CHP ve DEM Parti ne görüştü? Öcalan ayrıntısı dikkat çekti
CHP ve DEM Parti görüşmesi sonrası sular durulmuyor. İki partinin 4 ilde seçim için anlaştığı kulislerde konuşulurken bomba bir açıklama DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel'den geldi. Temel, iki partinin Öcalan üzerindeki tecriti görüştüğünü aktardı.
DEM Parti, 11 Ocak'ta CHP'yi ziyaret etti. Seçim öncesi gerçekleşen görüşmede nelerin konuşulduğu ise merak konusuydu. Kulislerde iki partinin 4 ilde seçim işbirliği için anlaştığı konuşuldu. Kulis haberlerini doğrular nitelikteki açıklamalar yapıldı. Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan CHP ile iş birliğine yeşil ışık yaktı.
CHP VE DEM PARTİ ÖCALAN'I GÖRÜŞTÜ!
Tartışmaları devam ettiği görüşme ile ilgili, DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel Medya Haber'e açıklamalarda bulundu. Tayyip Temel, 11 Ocak'taki görüşmenin asıl gündeminin Öcalan olduğunu söyledi. "CHP ile görüşme aslında iade-i ziyaretti. Özgür Özel ve heyeti bizi ziyaret etmişti. Biz de ona karşılık bir ziyaret gerçekleştirdik" diyen Temel, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
- Bugün şüphesi Kürt sorununa yönelik, CHP ve genel olarak muhalefetin yaklaşımı, tecrite ve tecritin aslında çözüm önündeki engelleyici rolü üzerine tartışmalar yürütüldü. Bizim gündemimizde bu vardı. Yine kayyum siyaseti, partimize yönelik hukuk dışı uygulamalar, Can Atalay durumu ve içeride olan yüzlerce arkadaşımızın durumu esas olarak siyasi gelişmeler ve siyasi bir gündem çerçevesinde tartışmalar yürütüldü. Seçim başlığı bunlardan biriydi.