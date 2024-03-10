CHP ve İyi Parti adayları karşı karşıya geldi

Muğla'da CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emin Süer arasında sözlü tartışma yaşandı. Süer, CHP'li adaya "senin elini sıkmam sen PKK’nın avukatını, kendine yardımcı yapmayacaksın verdiğin sözleri tutacaksın” dedi.

Bodrum'da CHP'li ve İyi Partili adaylar birbirine girdi!



İyi Partili Raşit Emir Süer: "Sizin bu millete yaptıklarınız için ben zaten buradayım"



CHP'li Ahmet Aras: "Bize AK Parti ağızıyla konuşuyor arkadaş!"https://t.co/xsM0hv5knI pic.twitter.com/5LUTtPme0M — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 9, 2024