CHP ve İyi Parti adayları karşı karşıya geldi

Muğla'da CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emin Süer arasında sözlü tartışma yaşandı.

CHP ve İyi Parti adayları karşı karşıya geldi
Son Güncelleme:

Muğla'da CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emin Süer arasında sözlü tartışma yaşandı. Süer, CHP'li adaya "senin elini sıkmam sen PKK’nın avukatını, kendine yardımcı yapmayacaksın verdiğin sözleri tutacaksın” dedi.

# chp # iyi partili
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Salı günü...
Meteoroloji uyardı! Salı günü...
Erdoğan Cumhurbaşkanlığına 3.kez aday mı olacak?
Erdoğan Cumhurbaşkanlığına 3.kez aday mı olacak?
Eda Erdem sakatlandı! Kaptan olimpiyatlara gidemeyecek mi?
Eda Erdem sakatlandı! Kaptan olimpiyatlara gidemeyecek mi?
Feci kaza: Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 kişi...
Feci kaza: Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 kişi...
Terör örgütüne darbe!
Terör örgütüne darbe!
Öne Çıkanlar "Kalp Allah'ın elinde mide senin elinde var düşün" | Sinema Hakka'l Yakin | Mehmet Tanrısever "Kalp Allah'ın elinde mide senin elinde var düşün" | Sinema Hakka'l Yakin | Mehmet Tanrısever İstanbul’un yüksek kesimlerinde sis İstanbul’un yüksek kesimlerinde sis