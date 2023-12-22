CHP'de Kayıp 100 Milyon Lira İddiası! Eren Erdem'den Halk TV Açıklaması

CHP’de kayıp “100 milyon lira” iddiaları tartışılıyor. İddiaların odağında da eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem bulunuyor. Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Halk TV'nin iddialarıyla ilgili CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’a seslendi.

- Ben bu sabah Karabat'ı aradım. "Allah'ın trolüne cevap mı vereceğim?" dedi. "Cevap vermek değil, siz paylaşın böyle bir durum yok deyin, bende onu retewetleyeyim" dedim. Bunun muhattabı ben değilim Özgür Karabat'tır. Şimdi Karabat aksini ispatlarsa kendimi Taksim Meydanı'nda asarım. Neden buna açıklama yapmıyorsunuz. Kılıçdaroğlu döneminin şaibeli anılmasını sağlıyorsunuz. Ayıp...

Eren Erdem’in açıklamalıları ile CHP Genel Merkezi’nin Halk TV’ye her ay 2 milyon lira fon aktardığı da ortaya çıktı. Göreve geldiğinde bunu engelleyerek partisinin 5 ayda 10 milyon Lira kaybını önlediğini söyleyen Erdem, “Özgür Karabat bunların hepsini biliyor” dedi.