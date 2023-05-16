CHP'de sular durulmuyor: Kılıçdaroğlu o isimlerle yollarını ayırdı

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını yürüten iki isimle yollarını ayırdığını duyurdu.

Daha önce de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevinden ayrılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını yürüten Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu ile de yollarını ayırdı.