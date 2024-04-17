CHP'den Selahattin Demirtaş'a destek

6-8 Ekim Terör Davası kapsamında yargılanan Selahattin Demirtaş’a CHP destek verdi. Ankara’daki duruşmaya CHP bir heyet gönderdi. Duruşmayı takip eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, mahkeme heyetine “Siyasi baskılara göre değil, vicdanınıza göre karar verin” diye seslendi.

CHP'den Selahattin Demirtaş'a destek
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CHP, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’a sahip çıktı.

6-8 Ekim Terör Davası kapsamında aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yer aldığı 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayı takip etmek için 4 kişilik bir heyet görevlendirdi.

Duruşmayı izleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, adalet için duruşmaya katıldıklarını söyledi.

Başarır, “Siyasi baskıdan uzak durun” diyerek davayı gören yargıçlara da seslendi.

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