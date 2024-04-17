Kobani davası kararı ertelendi

HDP'nin yaptığı çağrılar sonucunda Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada sona gelindi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını tamamlanmıştı. Dava ise kararın açıklanması için 17 Nisan Çarşamba gününe ertelenmişti.

KARAR ERTELENDİ

Kararın açıklanmasının beklendiği duruşmada mahkeme heyeti, kararın açıklanmasını erteledi. Mahkeme başkanı hükme dair, “SEGBİS çözüm tutanaklarının yetişmesi ve dosyanın kapsamı, savunmaların boyutu değerlendirildiğinde bu sürenin yeterli olmayacağını değerlendirerek, hüküm duruşmasının başka bir tarihe ertelenmesine karar vereceğiz. Bu kapsamda bugün tutukluların tutukluluk durumunu gözden geçireceğiz ve hüküm için başka bir tarih vereceğiz” dedi.

Sonrasında mütalaasını sunan iddia makamı ise kuvvetli suç şüphesine dair somut delillerin bulunduğu, “kaçma şüphesi” olduğu iddiasıyla atılı suçlamalara dair tutukluluk sürelerinin aşılmadığı ve suçların katalog suçlardan olduğu iddiasıyla sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

CHP HEYET GÖREVLENDİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesiyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever Sincan Kampüsü’ndeki duruşmayı takip etti.

Tutukluların bir kısmı duruşmaya SEGBİS ile katılırken bir kısmı duruşma salonunda yer aldı. Ali Ürküt, Nazmi Gür, Bülent Parmaksız, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, Zeynep Ölbeci, Aynur Aşan, Ayşe Yağcı, Ayla Akat Ata, Pervin Oduncu, Meryem Adıbelli, Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak ise duruşmaya katılmadı.

DEMİRTAŞ'TAN TEK CÜMLELİK BEYAN

Duruşmada beyanda bulunan Selahattin Demirtaş ise, “Herhangi bir söz talebim yok. Tüm arkadaşların özgürlüğünü talep ediyorum” dedi.