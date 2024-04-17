Darbettiği doktoru bu kez de tehdit etti!

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Servisi’nde kanser tedavisi gören Nazife Kuşçu, 6 Şubat'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Serviste asistan doktor olarak görev yapan B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan Kuşçu'ya ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi vermek istemesinin ardından Volkan Kuşçu, doktor B.B.Ö.'ye yumruklu saldırdı.

Güvenlik görevlileri araya girerken; hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu. Hastaneye gelen polis ekipleri, Volkan Kuşçu'yu gözaltına aldı. Kuşçu'nun yapılan kontrolünde, 1,30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırılan Volkan Kuşçu, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 9 Şubat'ta tutuklandı.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE OLDU

Volkan Kuşçu hakkında Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İkinci duruşmada mahkeme heyeti, saldırı mağduru doktor B.B.Ö. ile ilgili kati doktor raporunun beklenmesine ve sanık Volkan Kuşçu'nun tahliyesine karar verip, duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

DİZİ REPLİĞİYLE TEHDİT ETTİ

Duruşmanın ardından tahliye olan Kuşçu, sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesaj paylaştı. Sosyal medyasından 'Cezaevinden çıkan adam katile dönüşür' repliğinin geçtiği bir dizi sahnesini paylaşıp, mesaj gönderdiğini iddia eden aile, savcılığa şikayette bulundu. Haberleşme ve iletişim yasağı bulunan Kuşçu'nun paylaşımını 'tehdit' olarak kabul eden savcılık, hakkında tutuklama talebinde bulundu. Kuşçu, bu şikayetin üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.