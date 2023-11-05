CHP 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlık seçimi sona erdi. İlk tur seçimlerinde yeter çoğunluk sağlanamadı. Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Oylama sonrası seçimler ikinci tura kaldı.

CHP’nin Yeni Genel Başkanı Özgür Özel Oldu

İkinci tur oylaması 02.30’da sona erdi. Oylama sonucu Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy alırken Özgür Özel 812 oy aldı. Buna göre CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu.