CHP’nin Yeni Genel Başkanı Özgür Özel Oldu

CHP 38. Olağan Kurultayı’nda ikinci tur oylaması sona erdi. Oylama sonucu Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy alırken Özgür Özel 812 oy aldı. Buna göre CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu.

CHP’nin Yeni Genel Başkanı Özgür Özel Oldu
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

CHP 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlık seçimi sona erdi. İlk tur seçimlerinde yeter çoğunluk sağlanamadı. Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Oylama sonrası seçimler ikinci tura kaldı.

CHP’nin Yeni Genel Başkanı Özgür Özel Oldu

İkinci tur oylaması 02.30’da sona erdi. Oylama sonucu Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy alırken Özgür Özel 812 oy aldı. Buna göre CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu.

CHP'deki Ayrışma Kurultaya Yansıdı! Tribünler İkiye BölündüCHP'deki Ayrışma Kurultaya Yansıdı! Tribünler İkiye BölündüSiyaset
# kemal kılıçdaroğlu # Özgür Özel # chp # CHP kurultayı
Çok Okunanlar
CHP’nin Yeni Genel Başkanı Özgür Özel Oldu
CHP’nin Yeni Genel Başkanı Özgür Özel Oldu
Kemal Kılıçdaroğlu Adaylıktan Çekiliyor mu?
Kemal Kılıçdaroğlu Adaylıktan Çekiliyor mu?
CHP'nin Genel Başkanlık Seçiminde İkinci Tur Oylaması Başladı
CHP'nin Genel Başkanlık Seçiminde İkinci Tur Oylaması Başladı
Dilan Üzgün Engin Mutlu!
Dilan Üzgün Engin Mutlu!
Ölüme Götüren Hata
Ölüme Götüren Hata
Öne Çıkanlar ERDOĞAN'DAN İSRAİL AÇIKLAMASI! | Ulusal Haber ERDOĞAN'DAN İSRAİL AÇIKLAMASI! | Ulusal Haber Dünyanın En Kolay Tatlısı! Dünyanın En Kolay Tatlısı!