İttifaklar bölücü ortaklarını halktan gizliyor

Seçime sayılı günler kaldı ama siyaset arenasında yalan rüzgarları dinmiyor. İttifaklar kuran partiler, halkı bölücü ajandaya sahip partilerin ittifaklarında olmadığına ikna etmeye çalışıyor.

HDP, resmi olarak ittifakta olmasa da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkça ilan etti. Öyle ki HDP'ye Bakanlık vaatleri verildiği hatta hangi bakanlıkların HDP'ye geçeceği bile yazıldı çizildi. Hal böyleyken başta İyi Parti yöneticileri olmak üzere Altılı Masa'dan yana olan milliyetçi pozlu siyasetçiler ısrarla HDP ile ittifak yapmadıklarını savunuyor.

Gerçek göz göre göre inkar edilse de son olarak PKK'lı Sabri Ok'un yaptığı "İyi Parti'yle aynı yerdeyiz" açıklaması bile her şeyi açıklamaya yetiyor.

Cumhur İttifakı'nda da durum aynı. Bırakın MHP ve BBP'yi AK Parti bile HÜDA PAR ile ittifakı alenen savunamıyor.

Son örnek: HÜDA PAR Genel Başkanı da dahil bazı HÜDA PAR'lıların AK Parti listelerinden aday yapılmasına rağmen AK Partili Bülent Turan "HÜDA PAR ittifakta yok" açıklaması yaptı.