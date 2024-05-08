4.kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Gaziler Sokak Çınar apartmanında iddiaya göre, apartmanın 4. Katında oturan 13 yaşındaki Eren Uysal isimli çocuk balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 4. kattan evlerinin girişindeki beton zemine düştü.

Olayı gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 13 yaşındaki Eren Uysal’ a yaptıkları ilk müdahalenin ardından Devlet hastanesine kaldırdı. Ereğli Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Eren Uysal Zonguldak Bülent Ecevit Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Eren Uysal’ın beyin kanamasına bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.