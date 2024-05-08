Ulusal Kanal'ın mutlu günü: Korkman çifti bebeklerini kucağına aldı
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman ve Vatan Partisi Basın Bürosu Başkanı Gülşen Şen Korkman'ın bebekleri "Güneş" dünyaya geldi.
Ulusal Kanal'a "Güneş" doğdu. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman ve Vatan Partisi Basın Bürosu Başkanı Gülşen Şen Korkman'ın bebekleri "Güneş" dünyaya geldi.
Ulusal Kanal ailesi olarak Korkman çiftini tebrik ediyoruz. Güneş bebeğe uzun, sağlıklı, aydınlık ömürler diliyoruz...