Ulusal Kanal'ın mutlu günü: Korkman çifti bebeklerini kucağına aldı

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman ve Vatan Partisi Basın Bürosu Başkanı Gülşen Şen Korkman'ın bebekleri "Güneş" dünyaya geldi.

Ulusal Kanal'ın mutlu günü: Korkman çifti bebeklerini kucağına aldı
Editör: Yağmur Biçen
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Ulusal Kanal'a "Güneş" doğdu. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman ve Vatan Partisi Basın Bürosu Başkanı Gülşen Şen Korkman'ın bebekleri "Güneş" dünyaya geldi.

Ulusal Kanal ailesi olarak Korkman çiftini tebrik ediyoruz. Güneş bebeğe uzun, sağlıklı, aydınlık ömürler diliyoruz...

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