Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Otomotiv fiyatlarındaki balon sönüyor

Otomotiv fiyatlarındaki balon sönüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada, “Enflasyonu vatandaşın günlük hayatından çıkaracağız, biraz sabır bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

- Ekonomik sorunların farkındayız. Son dönemde ekonomik göstergelerde olumlu yönde yaşanan değişikliklerin kalıcı olmadığından kimse şüphe etmesin. Bu sorunları aşacak programımız mevcuttur. Türkiye ekonomisine sadece faiz-kur penceresinden bakanlar yakında yanıldıklarını anlayacaktır. Ülkemizin son dönemdeki risk primindeki düşüş, rezervlerdeki iyileşme alınan önlemlerin sonuçlarını gösteriyor. Alınan önlemlerle otomotiv fiyatlarındaki balon sönmeye başladı. Otomotiv sektöründeki fırsatçılara 211 milyon lira idari para cezası uygulandı. Milletimizin malına kasteden aç gözlülere müsaade etmeyeceğiz. Farklı sektörlerde de aynı etkiyi yakında göreceğiz.