Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel'in görüşmesinde hangi konu başlıkları gündeme geldi?

Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. 1 saat 45 dakika kadar süren görüşmenin 8 yıl sonra bir ilk olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile 2016 yılında ikili görüşme gerçekleştirmişti.

GÖRÜŞMENİN KONU BAŞLIKLARI

Saat 16'da başlayan görüşmede masaya hangi başlıkların getirildiği merak ediliyor. Seda Akyüz, gündemin en önemli konu başlığının Yeni Anayasa olduğunu aktardı. Yeni Anayasa konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin destek verebileceği inancındayım" açıklaması yapmıştı. Özel ise masaya şartlı olarak oturmuştu. Mevcut Anayasa'nın uygulanması konusunda eleştirileri vardı.

Bir diğer konu başlığının "tutuklular" konusu olduğunu aktaran Akyüz, Can Atalay ve CHP'nin KHK'lılar ile ilgili taleplerinin masaya geldiğini söyledi.

Akyüz, Özel'in belediyelerin merkezi yönetemin onayını bekleyen projelerin onaylanması konusunda taleplerin gündeme getirildiğini aktardı. Bir diğer önemli başlıklardan biri de ekonomi oldu. Yaşanan ekonomik krizin, emeklilerin durumunun, ücretli ve asgari ücretli çalışanların durumunun gündeme getirildiğini söyledi.

Akyüz, görüşmede kamudaki mülakat konusunun da gündeme alındığını belirtti.