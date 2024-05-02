Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeden çıkan Özel'den ilk açıklama
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Sözcü'ye konuştu.
"İYİMSERİM"
Özel, yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmeye ilişkin, "Olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğim. Müzakere ve mücadeleyi birlikte yürüteceğiz." açıklamasını yaptı.
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