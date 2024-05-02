Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeden çıkan Özel'den ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Sözcü'ye konuştu.

"İYİMSERİM"

Özel, yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmeye ilişkin, "Olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğim. Müzakere ve mücadeleyi birlikte yürüteceğiz." açıklamasını yaptı.