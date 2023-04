AK Parti ilçe binasına saldırı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı bayram namazının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karadeniz gazının halkla buluşmasına ilişkin hisleri sorulan Erdoğan, Karadeniz doğal gazıyla ilgili dün akşam söylenmesi gereken ne varsa bunları söylediklerini hatırlatarak, öncelikle bir ay, ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz doğal gazını milletle buluşturacaklarını söyledi.

"Rabbim inşallah tüm rezervimizi bereketli kılsın" diyen Erdoğan, "Bu süreç içerisinde de ülke genelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız artık doğal gazımızın girmediği il, ilçe inşallah bırakmayacak. Bu yoğunlukla yüklenecek. Şu an itibarıyla da bir taraftan sismik araştırmalar, bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu rezervi artırmak, üretimi artırma noktasında." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programına ilişkin soruya, yarın Nurdağı'nda olacağını, oradan Gaziantep'e geçeceğini, yetiştirebilirse Hatay'a da geçme durumunun olacağını söyledi.

Bölgedeki turları devam ettireceklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin Togg'a ilişkin sorusu üzerine, şunları söyledi:

- Teslimat tırlarımız zaten yollarda şu anda. Bunun dışında değerli kardeşim İlham Aliyev'e aynı şekilde gönderdik. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e aynı şekilde gönderdik ve bunu diğer liderlerle de bu şekilde inşallah paylaşacağız. Togg'un sadece bir ulusal değil, uluslararası marka olduğunu da inşallah dünya görecek. Şu an itibarıyla bu lider dostlar, kardeşler çok çok memnunlar, mutlular. İnanıyorum ki ülkemde de Togg'u tercih edenler memnun kalacaklar.

"Bakanlar da özellikle araçlarına vatandaşları davet ediyor, herkes çok memnun." değerlendirmesi üzerine ise Erdoğan, "Siz de ihmal etmeyin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

- Şu anda ben tabii bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek değilim, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Yani terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Kaldı ki Çukurova bizim ilk değildir, yani biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık ve biz bu konuda çok şehitler de verdik. Ama bunlardan bir haber olan bazı parti başkanları böyle bir kendilerine İstanbul'da bir saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayreti içerisine girdiler. Ardından da bu olay gerçekleşti. Biz bütün tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz, ilk defa olan şeyler de değil. Dolayısıyla da zaten İçişleri Bakanlığımız, emniyet teşkilatımız bu eşkıyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de şu an itibarıyla yargıya yapılıyor.