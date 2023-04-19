Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Sudan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

- Sudan'da yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Bugün Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun kardeşimizle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Sudan'daki iki tarafla da telefonla ayrıca ben de görüşeceğim. Sayın Tebbun'un onlarla görüşmesini rica ettim. Dedim 'Birlikte bu çalışmayı yapmamızda fayda var.' Çünkü Sudan'daki olay kardeşin kardeşi öldürmesi olayı, buna fırsat vermemek lazım. Türkiye olarak, geçiş sürecini başından bu yana samimiyetle destekledik. Sudan devletinin ve halkının yanında yer aldık. Anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak, Sudanlıların ülkenin geleceğini birlikte inşa etmeyi sürdürmelerini temenni ediyoruz.

"SUDAN'IN BARIŞ VE İSTİKRARINA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Tunus'ta da bazı olumsuz gelişmelerin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: