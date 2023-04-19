Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan kararı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sudan'da yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Bugün Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun kardeşimizle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Sudan'daki iki tarafla da telefonla ayrıca ben de görüşeceğim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Sudan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:
- Sudan'da yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Bugün Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun kardeşimizle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Sudan'daki iki tarafla da telefonla ayrıca ben de görüşeceğim. Sayın Tebbun'un onlarla görüşmesini rica ettim. Dedim 'Birlikte bu çalışmayı yapmamızda fayda var.' Çünkü Sudan'daki olay kardeşin kardeşi öldürmesi olayı, buna fırsat vermemek lazım. Türkiye olarak, geçiş sürecini başından bu yana samimiyetle destekledik. Sudan devletinin ve halkının yanında yer aldık. Anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak, Sudanlıların ülkenin geleceğini birlikte inşa etmeyi sürdürmelerini temenni ediyoruz.
"SUDAN'IN BARIŞ VE İSTİKRARINA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Tunus'ta da bazı olumsuz gelişmelerin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
- Orada da Gannuşi kardeşimizi ne yazık ki mevcut yönetim aldı. Konuyla ilgili de yine Tebbun ile bir müşterek çalışmanın içerisine girerek şu mübarek ramazan ayında, bayramın arifesinde böyle bir irade ortaya konmasını doğru bulmadığımızı söyledik. Bugün telefon irtibatını gerek Cezayir gerekse Tunus'taki yönetimlerle henüz kuramadık. Temennimiz odur ki aramaya devam edeceğiz. Biz de yarın kendileriyle irtibatımızı kurabilirsek onlara da düşüncelerimizi ileteceğiz. Türkiye olarak Sudan'ın barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Aynı şekilde Tunus'un da 'haram aylar' diye ifade edilen bu ramazan ayında böyle bir irade ortaya konmasını doğru bulmadığımızı yönetimle paylaşacağız.
Kaynak: Anadolu Ajansı"Torpil ve rüşvetin kökünü kazıyacağız" Doğu Perinçek'ten tarihi çağrı Vatan Partisi'nden YSK'ya itiraz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nükleer santral açıklaması