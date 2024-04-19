DEM Parti önce İstiklal Marşı'nı okutmadı şimdi Türk Bayrağı'nı kaldırdı

DEM Parti, Diyarbakır'da belediyeyi kazandı. Belediye Başkanı olan Serra Bucak Küçük'ün başkanlık ettiği ilk meclis toplantısında ise dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. Daha önce kürsünün yanında bulunan Türk Bayrağı'nın yerinden kaldırıldığı görüldü.

Türk Bayrağı'nın kaldırılması tepkiyle karşılandı.