DEM Parti önce İstiklal Marşı'nı okutmadı şimdi Türk Bayrağı'nı kaldırdı

DEM Parti Diyarbakır'da belediyenin toplantı salonundaki Türk Bayrağı'nı kaldırdı. Türk Bayrağı'nın kaldırılması tepkilere neden oldu.

DEM Parti önce İstiklal Marşı'nı okutmadı şimdi Türk Bayrağı'nı kaldırdı
DEM Parti'nin Diyarbakır'daki ilk işi Türk Bayrağı'nı kaldırmak oldu
Editör: Uğur Çam
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DEM Parti, Diyarbakır'da belediyeyi kazandı. Belediye Başkanı olan Serra Bucak Küçük'ün başkanlık ettiği ilk meclis toplantısında ise dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. Daha önce kürsünün yanında bulunan Türk Bayrağı'nın yerinden kaldırıldığı görüldü. 

Türk Bayrağı'nın kaldırılması tepkiyle karşılandı.

DEM Parti önce İstiklal Marşı'nı okutmadı şimdi Türk Bayrağı'nı kaldırdı - Resim : 1

DEM Parti önce İstiklal Marşı'nı okutmadı şimdi Türk Bayrağı'nı kaldırdı - Resim : 2

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# DEM Parti # diyarbakır # türk bayrağı
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