DEM Parti'den CHP'ye yeni Anayasa ziyareti

PKK'nın Meclis'teki uzantısı DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret edeceğini açıkladı. Cuma günü saat 12.00'de CHP genel merkezinde yapılacak ziyarette gündemin anayasa ve güncel gelişmeleri olacağı belirtildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları'nın yapacağı ziyarette DEM Parti'nin çeşitli kademelerdeki yöneticileri de olacak.

"Özellikle Kent Uzlaşısı formülasyonu ile ortaya koyduğumuz tutum DEM Parti'nin Türkiye halklarına sorumluluğunu yerine getirdiği tarihsel bir dönemeçtir. Bizler batıda Kent Uzlaşısıyla çok ciddi sonuçlar elde ettik. Türkiye genelinde ortaya çıkan bu haritada DEM Parti seçmenimizin, Kürt halkının katkısı Kürdistan’da olduğu kadar batıda da çok büyük olmuştur."

Yerel seçimlerde Türkiye ittifakı, kent uzlaşısı gibi isimlerle ortak listeler ve adaylar çıkaran iki parti, şimdi de anayasa konusunda görüşecek.

Geçen hafta DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye'deki etnik ve mezhepsel kökenlere dayanan ve haklar tanıyan bir anayasa ihtiyacı olduğunu söylemişti.

"Kürt sorunun demokratik zeminde çözümü başta olmak üzere Aleviler ve bu topraklarda yaşayan farklı halklar ve inançlardan her yurttaşımızın bu ülkede eşit yurttaşlık hakkından faydalanabilmesi için ve bunları garanti altına almak, kendi rengiyle bu ülkede yaşam sürmesini sağlayabilmek için bizlerin evet demokratik bir anayasa yapmaya ihtiyacı vardır."

Öte yandan CHP ve DEM Parti'nin anayasa konusunda ortak dil kullanması da dikkat çekti. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerinde Kavala ve Demirtaş konularında AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını söyleyeceğini belirtmişti.

DEM Parti Eş Başkanı Hatimoğulları da bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptıkları görüşme sonrası "Anayasa, AİHM hükümlerinin, kararlarının uygulanması bizler açısından çok önemlidir." diye konuştu.