Numan Kurtulmuş'tan Anayasa mesaisi! Ulusal Kanal'ın DEM Parti sorusunu böyle yanıtladı

Ulusal Kanal, Kurtulmuş’a, “Terörle iç içe olan DEM Parti'yi yeni Anayasa görüşmeleri için muhatap alınmasının eleştiri konusu olduğunu hatırlattı. Meclis Başkanı bu hatırlatmaya karşılık “Terörle mücadele ayrı konu” dedi.

Editör: Seda Akyüz

Meclis’te yeni Anayasa mesaisi sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP’nin ardından Dem Parti, Saadet-Gelecek ve İyi Parti grubunu ziyaret etti.

Ulusal Kanal, İyi Parti görüşmesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Numan Kurtulmuş’a, “Terörle iç içe olduğu belirtilen DEM Parti'yi Anayasa görüşmeleri için muhatap almanız eleştiriliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Kurtulmuş, terörle mücadelenin yeni anaysadan ayrı bir konu olduğunu söyledi.

"Meclis’te grubu bulunan bütün siyasi partilere ziyarette bulunarak Anayasa’yı şeffaf şekilde yürütüyoruz. terörle mücadele ayrı başlık."

Meclis koridorlarında bu görüşme trafiği yaşanırken Meclis dışında da hareketlilik vardı. Türkiye Gençlik Birliği Meclis önünde Dem Parti ile yapılan görüşmeyi, “Terörle Anayasa Olmaz” yazılı pankart açarak protesto etti. TGB'li gençler Meclis Başkanı'na “Sayın Numan Kurtulmuş , terör örgütünün partisiyle anayasa için ne görüşeceksiniz? Terörle anayasa olmaz, Türksüz anayasa yapılamaz! Uyarıyoruz: DEM'LENEN ANAYASA İSTEMİYORUZ" çağrısını yaptı.

Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye Anayasa ziyareti! Görüşmenin ardından ilk açıklamalar geldiNuman Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye Anayasa ziyareti! Görüşmenin ardından ilk açıklamalar geldiGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# numan kurtulmuş # yeni anayasa # İyi Parti # DEM Parti
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