DEM Partili belediyeden işçi kıyımı: 410 işçi işten çıkartıldı

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi 410 işçiyi daha işten çıkardı. İşçiler Büyükşehir belediye bünyesindeki şirket ve kurumlarda çalışıyordu. İşçilerin cep telefonuna gönderilen kısa mesajla, işlerine son verildiğini öğrendi.



Van'ın ilçe ve büyükşehir belediyelerinde örgütlü olan Hizmet İş sendikası büyükşehir belediyesi önünde işçilerin de katılımıyla basın açıklaması yaptı:

- Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ’de çalışan 400’ü aşkın üyemizin hukuk dışı ve sözde gerekçelerle iş akitleri feshedilmiştir.

Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz belediye yönetimlerine seslenerek mazeret değil çare üretmek zorunda olduklarını söyledi.

- Sizler hizmet üretmek için bahane değil çare üretmek zorundasınız, hiçbir gerekçe çalışanların ekmeğiyle oynamayı meşrulaştıramaz. Hukuksuz ve keyfi işçi kıyımına son verin. Herkesi kör Van halkını sersem sanmayın.

İşçiler İpekyolu Belediyesi önünde nöbet çadırı kurdu. İşlerine dönene kadar 7 gün 24 saat mücadele edecekler..

- Hizmet iş olarak bu hukuksuz uygulamaların her an karşısında olacağız. Her türlü yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. Merkezde, İpekyolu belediyesinin önünde arkadaşlarımızla birlikte çadırımızı kuruyoruz.

Van’da büyükşehirle birlikte 14 belediyeyi de terör örgütünün uzantısı DEM Parti yönetiyor. İpekyolu Belediyesi de hafta sonu 184 işçiyi işten çıkarmıştı. DEM Partili belediyelerdeki işten çıkarmaların devam edeceği belirtiliyor. .