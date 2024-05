DEM Partili belediyeden işçi kıyımı: 410 işçi işten çıkartıldı

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi 410 işçiyi daha işten çıkardı. İşçiler Büyükşehir belediye bünyesindeki şirket ve kurumlarda çalışıyordu. İşçilerin cep telefonuna gönderilen kısa mesajla, işlerine son verildiğini öğrendi.



Van'ın ilçe ve büyükşehir belediyelerinde örgütlü olan Hizmet İş sendikası büyükşehir belediyesi önünde işçilerin de katılımıyla basın açıklaması yaptı:

Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz belediye yönetimlerine seslenerek mazeret değil çare üretmek zorunda olduklarını söyledi.

İşçiler İpekyolu Belediyesi önünde nöbet çadırı kurdu. İşlerine dönene kadar 7 gün 24 saat mücadele edecekler..

- Hizmet iş olarak bu hukuksuz uygulamaların her an karşısında olacağız. Her türlü yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. Merkezde, İpekyolu belediyesinin önünde arkadaşlarımızla birlikte çadırımızı kuruyoruz.