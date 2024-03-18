DEM Partililer itiraf etti! Seçimden sonra partilerine geri dönecekler

Seçim günü yaklaştıkça CHP - DEM Parti ittifakının kapsamı ile ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. İstanbul'un 23 ilçesinde olduğu gibi Zeytinburnu'nda da DEM Partililer CHP'nin Meclis Üyesi Aday Listesine eklendi.

Editör: Uğur Çam
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DEM Partili Abdulcebar Barış, İstanbul Zeytinburnu'nda ziyaret ettiği bir dernekte CHP ile yaptıkları pazarlıkları ve planları açıkladı. Ziyarette CHP listelerinden seçime giren DEM Partili Meclis Üye adayları tanıtıldı.

CHP'NİN DEM PARTİLİ ADAYLARI KAZANDIKLARINDA DEM'E GERİ DÖNECEKLERİNİ AÇIKLADI

CHP 2. sıra Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi adayı olan DEM Parti İstanbul Milletvekili adayı Abdulcebar Barış konuşmasında kazandıkları takdirde belediye başkan yardımcılığını DEM Parti'nin alacağını açıklayarak şunları söyledi:

"Zeytinburnu'nda açık ve net söylüyorum. Biz iki tane meclis üyesiyiz. Zeytinburnu'nda kazandığı takdirde başkan yardımcılığı, birçok noktada bizim arkadaşlarımız konumlanacak."

Ayrıca DEM Partili Musa Değirmenci de DEM Parti olarak seçimi kazanamayacaklarını ve bu yüzden CHP listelerinden aday gösterdiklerini söyledi. Değirmenci adayların "kazandıktan sonra istifa edip DEM Parti'ye geri döneceklerini açıkladı. Değirmenci şunları belirtti:

"Zeytinburnu'nda belediye başkan adayları çıkarmadık çünkü kazanamayacaktık. Bizim kazancımız olan Meclis üyelerimizi CHP listesinden aday gösterdik. Bunlar kazandıktan sonra istifa edip DEM Parti'ye geri dönecekler. Artık bütün belediyelerde bizi temsil edecek arkadaşlarımız olacak."

DEM PARTİLİLER CHP LİSTELERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan İstanbul'un birçok ilçesinde DEM Parti adayları CHP listelerine yerleştirildi. Tuzla'da 3. sıraya 2014 ve 2019 seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı olan Hasan Özdemir, Eyüpsultan'da da 3. sıraya HDP'den Milletvekili adayı olan Servet Güzel bu isimlerden yalnızca ikisi.

"Biji serok Apo" sloganları altında Öcalan için doğum günü pastası kesen HDP yöneticisi Elif Gül de Sancaktepe'de CHP meclis üyesi listesi birinci sırasında.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# DEM Parti # chp # Zeytinburnu # yerel seçim
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