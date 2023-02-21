Demirtaş'tan Altılı Masa'ya çağrı

HDP’nin tutuklu Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'tan Altılı Masa'ya çağrı
Demirtaş'tan Altılı Masa'ya çağrı / 2023 /
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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Altılı Masa’ya çağrıda bulundu.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız
# selahattin demirtaş # hdp # altılı masa
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