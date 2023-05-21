DEVA Partili İdris Şahin'den skandal Kılıçdaroğlu itirafı

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitse de ilk turda adaylardan herhangi birinin yüzde 50'yi bulamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, katıldığı bir canlı yayında, seçimden önce yaptırdıkları anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir sonucun olmadığını belirtti. Şahin şunları aktardı:

- Yaptırmış olduğunuz anketlerde ilk turda Kemal Bey ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu Cumhuriyet Halk Partili dostlarımız da biliyor Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerinin de önünde mevcut anketler vardı ama son bir haftalık özellikle mitinglerden kaynaklı olan hava, çarşıya pazara gittiğiniz zaman muazzam bir şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu ve bu olumlu havadan etkilenerek sanki ilk turda bu iş bitecekmiş gibi bir algı satın alındı. Bu son derece yanlıştı. Oysa herkesin elinde somut verilerle bu ikinci tura kalan bir seçimdi. Hemen seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz, ben de CHP Genel Merkezi'ndeydim. Saat 8-8.15 itibariyle üç aşağı beş yukarı sonuçlar belliydi.