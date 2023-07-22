DEVA Partisi'nde üst düzey istifa! Parti kurucusu sert sözlerle partiden ayrıldı

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı, Millet İttifakı'nın ortaklarından DEVA Partisi'nde üst düzey bir istifa yaşandı.

Partinin kurucu üyelerinden Ramiz Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.

"ALENEN YAPILAN YANLIŞLAR DEVA PARTİSİ'NİN ENKAZA DÖNÜŞMESİNE SEBEBİYET VERMİŞTİR"

Ramiz Ongun, istifasını duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

- Aziz milletimizin kalkınma ve değişim hasretini gidermek niyetiyle, dürüst ve ilkeli bir siyaset anlayışını idame ettirebilmek adına 9 Mart 2020 tarihinde DEVA Partisi'ni kurduk. Geçen süre içerisinde memleketin hayrına olacak her çalışmaya dahil olup zarar verebilecek her söylemin de karşısında durduk.

- Kıymetli yol arkadaşlarım; 1. olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada "Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir" sözüyle teşkilatlarımıza dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuştum. Maalesef o tuzakları kuranlar dışardan değil, Deva Partisinin tam merkezinden çıkmıştır. Alenen yapılan yanlışlar milletimizin 5 yıl daha kaybetmesine, büyük ümitlerle kurulan DEVA Partisi'nin ise enkaza dönüşmesine sebebiyet vermiştir.

- Milli hassasiyetlerin önemsenmediği, istişare kültürünün yok sayıldığı, liyakat anlayışının dışına çıkıldığı, "vesayet" altında olduğu izlenimini üstünden atamayan bir yönetim anlayışının hakim olması nedeniyle, arzu ettiğimiz siyaset anlayışını gerçekleştirme imkanı kalmadığına olan inancım kesinlik kazandığı için kurucusu olduğum DEVA Partisi'nden istifa ediyorum.

Geçtiğimiz dönemlerde DEVA Partisi'nden kurucu isimlerden İhsan Günaydın ve Çanakkale İl Başkanı Berkan Karaca da istifa etmişti.