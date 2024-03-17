Devlet Bahçeli 11. kez MHP'nin Genel Başkanlığına seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Kurultayı'nı bugün gerçekleşti. Kurultay, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Delegelerin tamamının oyunu alan Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı seçildi.

Devlet Bahçeli 11. kez MHP'nin Genel Başkanlığına seçildi
MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara'da gerçekleşiyor
Editör: Uğur Çam
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Yerel seçimlere sayılı günler kala, Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirdi. "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla gerçekleştirilen kurultayda genel başkanlık seçimi de yapıldı. 

MHP'nin büyük kurultayında ayrıca 75 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu seçilecek. Bununla birlikte 9 kişilik Merkez Disiplin Kurulu da yine bu kurultayda belirlenecek. MYK için 25, MDK için ise 5 yedek üye seçilecek. Kurultayın peşine 15 kişilik Başkanlık Divanı oluşturulacak. 

MHP, ilçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Şubat'ta MYK ve MDK'yı son kez toplayarak kurmaylarına bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür etti. 

BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi gerçekleştirildi. Bin 295 delegenin oyunun tamamını alan Devlet Bahçeli, 11. kez MHP Genel Başkanlığına seçildi.

MHP'de kurultay heyecanı! 14. Kurultay 17 Mart'ta yapılacakMHP'de kurultay heyecanı! 14. Kurultay 17 Mart'ta yapılacakSiyaset
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