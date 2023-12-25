Devlet Bahçeli Genel Kurulu Terk Etti

Meclis Genel Kurulu'nda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerinde konuşma sırası DEM Parti'ye gelince salonu terk etti. CHP'yi de takip etmeyeceğini açıklayan Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: Seda Akyüz
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Bütçe görüşmelerinin son gününü Genel Kurul’da takip eden MHP lideri Devlet Bahçeli, söz sırası DEM Partisi'ne gelince salonu terk etti. Tüm milletvekilleri ile birlikte Genel Kurul salonundan çıkan Bahçeli, CHP’nin konuşmasını da takip etmeyeceğini söyledi.

Bahçeli, HDP kapatma davasını sürüncemede bırakan Anayasa Mahkemesi’ne de mesaj verdi.

Bahçeli'nin sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel karşılık verdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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