Devlet Bahçeli Genel Kurulu Terk Etti

Bütçe görüşmelerinin son gününü Genel Kurul’da takip eden MHP lideri Devlet Bahçeli, söz sırası DEM Partisi'ne gelince salonu terk etti. Tüm milletvekilleri ile birlikte Genel Kurul salonundan çıkan Bahçeli, CHP’nin konuşmasını da takip etmeyeceğini söyledi.



Bahçeli, HDP kapatma davasını sürüncemede bırakan Anayasa Mahkemesi’ne de mesaj verdi.



Bahçeli'nin sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel karşılık verdi.



