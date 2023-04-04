Doğu Perinçek: "Atlantik'in Türkiye'ye dayattığı sistem sona eriyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Perinçek "Sistem kaybettiği için, ABD'den korkan adayların da, ABD'nin kontrol ettiği adayların da geleceği yok. Atlantik'in Türkiye'ye dayattığı sistem sona eriyor." dedi.

Doğu Perinçek: "Atlantik'in Türkiye'ye dayattığı sistem sona eriyor"
Doğu Perinçek: "Atlantik'in Türkiye'ye dayattığı sistem sona eriyor" / 2023
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Haber Global kanalında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Perinçek, Türkiye'deki mevcut düzene ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sistem kaybettiği için, ABD'den korkan adayların da, ABD'nin kontrol ettiği adayların da geleceği yok. Atlantik'in Türkiye'ye dayattığı sistem sona eriyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti'de yaşanan kan kaybına ilişkin yaptığı çarpıcı yorumda "Vatanseverler AK Parti'den ayrılmaya başladı. Ethem Sancak bunlardan biriydi. Bugün de AK Parti'den vatanseverler dışlanıyor. Bu AK Parti'nin ABD'ye yaklaşmasının sonuçları." ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek, mevcut siyasi ve ekonomik sisteme ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

- Bu sistem mafyatik bir sistem. Ekonomi de mafyalaştı. 1980'ler sonrası ekonomiye bakıyoruz; Sıcak para komisyoncuları, dolar vurguncuları, tarikat rantcıları, büyük bankacılar Türkiye'nin tepesine oturdu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP ve İyi Parti'nin KHK'lılara yönelik seçim vaatlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede "CHP ve İyi Parti yönetimi, FETÖ'den atılan eski ordu, yargı, polis mensuplarını tekrar devletin içine koyacağız, göreve iade edeceğiz diyor. Bunlar Türkiye'ye kaos vaad ediyor. Biz ABD güdümündeyiz diyorlar." dedi.

# Doğu Perinçek # vatan partisi
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